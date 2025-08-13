Конкурс «Лучший специалист по закупкам России-2025» пройдет 16 сентября онлайн

Электронная торговая площадка «Регион» объявила о проведении I Всероссийского конкурса «Лучший специалист по закупкам России – 2025». Конкурс пройдет дистанционно в электронном формате 16 сентября 2025 года.

Организаторами выступают Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, Государственный комитет РБ по конкурентной политике, Башкортостанские региональные отделения «Опоры России» и «Деловой России», МКУ «Центр организации и проведения конкурсных процедур» г. Уфы, Цифровая Академия «Атмосфера» и ООО «Регион».

Участие в конкурсе бесплатное.

Главные цели проекта – повысить престиж профессии специалиста по закупкам, выявить и поощрить лучших профессионалов, распространить положительный опыт и сформировать кадровый резерв отрасли. Конкурс также позволит найти перспективных специалистов, способных в будущем стать лидерами в своей сфере.

Принять участие могут специалисты по закупкам, делегированные организациями, предприятиями и учреждениями, зарегистрированными на территории России.

Победителей, занявших первые три места, наградят дипломами, кубками и почетным званием «Лучший специалист по закупкам России – 2025». Также будут определены лауреаты в номинации «Топ-10 лучших специалистов по закупкам России – 2025» и отмечены лучшие представители отраслей по коду ОКВЭД. Итоги и рейтинг десяти лучших специалистов опубликуют в СМИ.

Подать заявку на участие можно с 18 июля по 10 сентября 2025 года на официальном сайте конкурса.

Начало мероприятия – 16 сентября в 10:00 по московскому времени.