Конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» в КФУ собрал ветеранов СВО

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» прошел в КФУ. Его организовали Кадровый центр «Работа России» Татарстана совместно с Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ, сообщает пресс-служба университета.

Номинация ориентирована на ветеранов СВО и направлена на их адаптацию к мирной жизни, профессиональную реализацию и выстраивание нового карьерного пути.

В мероприятии участвовали заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова, директор Кадрового центра «Работа России» республики Тимур Муллин, а также заместитель начальника отдела организационной работы ВШГМУ Галина Жирнова.

Конкурс объединил специалистов, для которых профессия стала не просто работой, а делом жизни. Участники представили свой опыт, знания и компетенции, а также сделали шаг к новому этапу карьеры.

Соревнование прошло в несколько этапов. Сначала конкурсанты презентовали свой профессиональный путь, рассказали о практических навыках и подходах к работе. Затем они выполнили тестовые задания по охране труда и взаимодействию с кадровыми центрами.

Площадка конкурса стала не только местом оценки профессиональных навыков, но и пространством для поддержки участников в процессе адаптации, обмена опытом, установления деловых контактов и поиска новых карьерных возможностей.

По итогам испытаний жюри отметило высокий уровень подготовки конкурсантов. В число призеров вошли Владимир Павленков, Анвар Музаметзянов, Расул Таспенов и Ильдар Гаязов.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» с 2025 года стал частью национального проекта «Кадры».