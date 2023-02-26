Конкурс креативных чучел состоится в Елабуге на Масленицу

26 февраля в Елабуге отметят Широкую Масленицу. Традиционно гостей ждет насыщенная программа: игры, песни, вкусные угощения, а также конкурс масленичных чучел «Ой, Маслена — красота!».

«Более 30 заявок подано от образовательных учреждений города на этот конкурс. Жюри оценивает не только креатив в создании чучела, но и презентацию вкусных блинов. Традиционно в гуляньях принимает участие глава района Рустем Нуриев, он с большим уважением относится к народным традициям и всегда с удовольствием принимает участие в таких праздниках», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.

За первое место победителю вручается диплом и сертификат на 5 тыс. рублей, за второе место – 3 тыс. рублей, за третье – 2 тыс. рублей.

Начало праздника запланировано на 11.00. Сжигание чучела Масленицы — на 13.00.

В этом году изменилась локация праздника. Традиционно он проходит на Шишкинских прудах, но из-за реконструкции территории гулянья перенесли в Гуляй-парк.