Конкурс красоты, сказки и викторины: как в Татарстане отметят День чувашского языка

Красавицы в национальных костюмах

Республиканский конкурс красоты и таланта «Чувашская красавица Татарстана-2021» проводится раз в два года, начиная с 2002 года. В прошлом году его вынуждены были перенести из-за пандемии.

В финале конкурса за титул «Чувашская красавица Татарстана» поборются претендентки, прошедшие конкурсный отбор в районах и городах республики. Отборочные туры и кастинги уже прошли в Алькеевском, Нурлатском, Дрожжановском, Буинском, Алексеевском и Альметьевском районах и Казани.

Перед финалом с претендентками в течение нескольких дней будут работать специалисты из различных областей. Конкурсанткам предстоит представить визитку, творческий номер, собственноручно приготовленное ими национальное чувашское блюдо. Также красавиц ждет интеллектуальная викторина.

Интеллектуальная игра, посвященная просветителю Ивану Яковлеву, и инсценировка сказки

В Алькеевском районе ко Дню чувашского языка в школах пройдет три мероприятия. 25 апреля состоится интеллектуальная игра «Иван Яковлевич Яковлев — просветитель чувашского народа» и конкурс чтецов «Я чувашин».

Иван Яковлев родился 25 апреля 1848 года в селе Кошки-Новотимбаево Буинского уезда. Он является просветителем, педагогом, создателем современного чувашского алфавита и учебников чувашского и русского языков для чувашей. С Казанью Яковлева связывает не только просвещение жителей, но и обучение в Казанском университете.

26 апреля пройдет викторина «Великий чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев» и инсценировка сказки на чувашском языке «Трусливый заяц». В большинстве чувашских сказок о животных объясняется происхождение того или иного явления природы. Например, в сказке «Трусливый заяц» любопытство приводит зайца к большой беде. За назойливость бог рассек ему губу и отсек горящей головней хвостик.

«У нас крупные мероприятия ко Дню чувашского языка будут проводиться только на базе школ. Там у нас обучается около 360 школьников чувашской национальности, что составляет примерно 17% от общего числа учеников», — рассказали в МБОУ «Старо-Матакская СОШ».

Ранее в Алькеевском районе проводилась полноформатная конференция «Чувашский язык: вчера, сегодня, завтра».

Викторина, фестиваль и кинопоказы

В Дрожжановском районе на базе школ 26 апреля пройдет викторина «Иван Яковлевич Яковлев — просветитель чувашского народа», а 28 апреля — фестиваль чувашской культуры «Ростки талантов».

В Нурлатском районе в Доме Дружбы народов пройдет встреча с режиссером чувашского кино Светланой Алякимовой. Там она представит три своих фильма. Встреча пройдет для школьников и учителей чувашского языка. Фильмы будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

«В районе всего у нас проживает около 14 тыс. человек, при этом в школах обучается более тысячи школьников, которые с радостью придут на мероприятие», — поделились в культурно-досуговом центре «Гранит».

Алякимова родилась в селе Якушкино Нурлатского района. Одним из самых известных фильмом режиссера считается картина «Священная роща чувашского кинематографа».