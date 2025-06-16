Конкурс красоты, Салават, водное шоу и история о батырах: все о Сабантуе-2025 в Казани

Праздник Сабантуй пройдет в Казани 21 июня. В Год защитника Отечества организаторы добавили тематические площадки, сохранив при этом национальный колорит праздника. Как и где пройдут народные гулянья, рассказали на деловом понедельнике в мэрии города.





19 июня в Казани состоится праздничное конное шествие, посвященное сбору даров для батыров – победителей майданов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сбор подарков пройдет 19 июня

По традиции перед Сабантуем 19 июня в Казани состоится праздничное конное шествие, посвященное сбору даров для батыров – победителей майданов. Повозки проедут по центральным улицам города, сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

По ее словам, мероприятие начнется с 11 часов утра. Шествие пройдет по четырем маршрутам:

от Казанского Кремля по улицам Баумана и Кремлевской;

от театра оперы и балета имени Мусы Джалиля по улице Пушкина;

от комплекса «Туган авылым» по улице Т. Минуллина;

по Старо-Татарской слободе.

После сбора даров в 13 часов все повозки соберутся на площадке рядом с новым театром Камала, где для гостей и жителей города покажут театрализованное представление.

Гузель Сагитова сообщила, что повозки проедут по центральным улицам города Фото: kzn.ru

Церемония сбора даров проводится в Казани с 2016 года. В ней принимают участие представители малого и среднего бизнеса, органы государственной власти и горожане. Все собранные дары будут торжественно переданы представителям администраций районов Казани для вручения батырам – победителям на майданах Сабантуя.

Также до основного мероприятия 20 июня на Казанском ипподроме пройдут традиционные конные скачки. В программе этого года запланированы пять забегов лошадей рысистой породы и девять скачек на лошадях различных пород на призы руководства Казани и Татарстана.

Сабантуй в Казани начнется 21 июня в 9 утра на трех площадках, которые разместятся на озере Лебяжье и в Березовых рощах в поселках Мирный и Дербышки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люди специально приезжают, подгадывают отпуска»

Сам праздник в Казани начнется 21 июня в 9 утра на трех площадках, которые разместятся на озере Лебяжье и в Березовых рощах в поселках Мирный и Дербышки. На каждой из них запланирована различная тематика.

«Сабантуй – один из самых массовых и любимых праздников нашего города, и он объединяет все наши народы. Это время, когда люди специально приезжают, подгадывают отпуска. Важно организовать все на достойном уровне», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он также призвал всех жителей и гостей города приходить на праздник в национальных костюмах или же с элементами таких костюмов на своей одежде.

Ильсур Метшин: «Сабантуй – один из самых массовых и любимых праздников нашего города, и он объединяет все наши народы» Фото: kzn.ru

Сабантуй XIX века, история о четырех батырах и водное шоу

Самое масштабное празднование пройдет в Березовой роще в поселке Мирный. Здесь для гостей и жителей Казани выступят более 2 тыс. артистов, в том числе народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов.

Кроме того, 11 районов Татарстана организуют подворья, где познакомят всех желающих с обычаями и традициями своих поселений, а также проведут мастер-классы по старинным ремеслам.

Представление на центральной сцене будет посвящено тому, как отмечали казанский Сабантуй в XIX веке. Гостям и жителям города покажут, как переплетались традиции села и города, а основной упор будет сделан на сохранение и передачу традиционных ценностей в семье.

Помимо этого, гости смогут увидеть выставку национальных костюмов, поучаствовать в конкурсах на знание Казани и национальных забавах. А для детей здесь организуют специальную площадку с играми и развлечениями, творческими мастер-классами и памятными подарками для активных участников.

Представление на центральной сцене будет посвящено тому, как отмечали казанский Сабантуй в XIX веке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Лебяжьем озере также проведут множество тематических мастер-классов конкурсов, а также национальных игр и развлечений. Здесь расположатся шесть аутентичных подворий из районов республики.

Центральное представление будет посвящено истории о четырех батырах из разных частей Татарстана. По словам Сагитовой, выступление поделят на рассказы о характере о особенностях каждого из них.

В Дербышках расположатся полюбившиеся гостям праздника по прошлому году площадки молодежного Сабантуя, где выберут главную красавицу праздника, «Детский майдан» для маленьких гостей, а на водной глади озера Комсомольское пройдет «Водный Сабантуй» с программой на сапбордах, масштабным водным шоу и показательными выступлениями и мастер-классами по парусному спорту.

Напомним, что 2024 год объявлен в России и Татарстане Годом защитника Отечества и на площадках Сабантуя можно будет посетить выставки военных изделий, тематические мастер-классы, военные фотовыставки, отведать блюда полевой кухни и многое другое.

В Дербышках расположатся полюбившиеся гостям праздника площадки молодежного Сабантуя, «Детский майдан» для маленьких гостей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Количество и качество транспорта мы обеспечим»

В столице Татарстана с 20 июня и до 17:00 21 июня будет организовано одностороннее движение по дороге от Лесного городка до Фермерского шоссе. «Для удобства жителей ЖК «Лесной городок» двустороннее движение с возможностью выезда по улице Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта будет сохранено», – добавила Сагитова.

Она также рассказала, что 21 июня будут организованы бесплатные шаттлы на площадки Сабантуя. Так, до Березовой рощи в поселке Мирный можно будет добраться от остановок на проспекте Победы, у Татарской государственной филармонии, в 10-м микрорайоне, а также от остановок на улицах Павлюхина и Глазунова.

До площадки на озере Лебяжье транспорт будет ходить от остановки в жилом массиве «Ремплер». До Березовой рощи в Дербышках – от Компрессорного завода и парковки торгового центра «Мега».

Ильсур Метшин в свою очередь призвал жителей города во время праздника пользоваться общественным транспортом, пообещав организовать его на достойном уровне.

«Количество и качество мы обеспечим», – заявил Метшин.