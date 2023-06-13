Конкурс красоты, кулинарный рекорд и обряды: Татарстан примет удмуртский Гырон Быдтон

Праздник удмуртской культуры Гырон быдтон пройдет 17 июня в селе Нырья

Фото: © «Татар-информ»

«Очень добрая традиция — мы отмечаем все наши праздники вместе»

Эстафету национальных праздников в Татарстане принял Кукморский район — праздник удмуртской культуры Гырон быдтон пройдет 17 июня в селе Нырья. Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов напомнил, что многонациональный Татарстан связывает крепкая дружба разных народов.

«Продолжается череда праздников народов, которые живут на территории Татарстана. Только что в районах прошел Сабантуй, а до этого — марийский праздник Семык. Это для нас очень добрая традиция — мы отмечаем все наши праздники вместе», — отметил спикер.

По его мнению, в Год национальных культур и традиций, объявленный Раисом РТ Рустамом Миннихановым, праздники приобретают еще большую значимость.

В этом году гостей ожидает насыщенная программа. «Гырон быдтон позволит окунуться в атмосферу удмуртской деревни, увидеть быт, традиции, культуру, попробовать национальную еду, познакомиться с национальными ремеслами», — добавил он.

Ленар Хакимзянов напомнил, что многонациональный Татарстан связывает крепкая дружба разных народов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жители увидят яркий красочный праздник»

Ленар Хакимзянов напомнил, что в прошлом году Гырон быдтон на высоком уровне принимал Бавлинский район, а до этого — Агрызский.

Спикер добавил, что с точки зрения логистики Кукмор более удобен для жителей Казани, нежели удаленные от столицы республики Бавлинский или Агрызский районы.

«Полтора — два часа езды и жители увидят яркий красочный праздник», — пригласил всех замминистра.

Замруководителя исполкома по соцвопросам Кукморского района Айгуль Ахметшина пояснила, что локация для проведения праздника выбрана не случайно. Большая часть удмуртов, а это 30% от общего числа в республике, проживает на территории Кукморского района, и более 1,5 тыс. удмуртов — в Нырьинском сельском поселении.

Село Нырья — одно из крупных в Кукморском районе, здесь есть сельский дом культуры, церковь, школа, отремонтированная по аналогии казанской гимназии «Адымнар». В целом же в Кукморском районе функционирует шесть школ, обучение в которых ведется на родном удмуртском языке.

Нырья подарила Удмуртии известных людей, среди них – писатель Максим Прокопьев, поэт Кузебай Герд, музыкант Сергей Курехин и другие.

Большая часть удмуртов, а это 30% от общего числа в республике, проживает на территории Кукморского района Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Привлекательность национальных праздников с каждым годом растет»

Ожидается, что праздник Гырон быдтон посетит Раис Татарстана Рустам Минниханов. В целом организаторы рассчитывают на участие 3 тыс. гостей со всего Татарстана и близлежащих регионов России.

Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов считает, что желающих посетить праздник, возможно, будет и больше.

«Кукморский район славится своим гостеприимством. А удмурты, которые живут тут, тем более, — сказал замминистра. — Популярность и привлекательность национальных праздников с каждым годом растет. Это результат огромной работы, которая в первую очередь проводится по организации и проведению праздников на очень высоком уровне. Автономии также очень активно работают по продвижению национальных традиций».

Для прибывающих гостей будут предусмотрены парковочные места.

«Кукморский район славится своим гостеприимством. А удмурты, которые живут тут, тем более» Фото: © «Татар-информ»

«Бабушек из Бураново мы бережем»

Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» и эстрадный ансамбль «Шулдыр жыт» («Веселый вечер») имени Анатолия Ушакова станут хедлайнерами Гырон быдтона.

По словам замруководителя исполкома по соцвопросам Кукморского района Айгуль Ахметшиной, Татарстан представят 34 коллектива, еще 6 приедут из Удмуртии, Пензенской, Пермской и Свердловской областей.

Председатель национально-культурной автономии удмуртов РТ Андрей Герасимов добавил, что приезд бабушек из села Бураново Малопургинского района Республики Удмуртия в этом году не планируется. После участия на «Евровидении» бабушки осели на родине, но иногда по большим праздникам и если очень сильно попросить, то они выезжают.

«Мы их бережем. В прошлом году они выступали в Бавлинском районе, в этом году отдыхают», — отметил спикер.

Айгуль Ахметшина также рассказала, что все участники и гости праздника окунутся в атмосферу удмуртской деревни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы специально изучили историю удмуртов и узнали, чем в детстве занимались наши деды и прадеды»

Айгуль Ахметшина также рассказала, что все участники и гости праздника окунутся в атмосферу удмуртской деревни. В подворьях можно будет отведать блюда национальной кухни, познакомиться с выставкой традиционных костюмов кукморских удмуртов 19-20 веков от старинных образцов до современных стилизованных костюмов. Также можно будет увидеть уникальную коллекцию старинных удмуртских украшений.

Площадки в Нырье откроются с раннего утра. При входе гостей праздника встретят три поколения удмуртской семьи, которые проведут экскурс по всей территории праздника.

Затем посетителям будет представлен театрализованный пролог, организатором которого выступил Петр Данилов — руководитель ансамбля «Айкай».

«Именно в прологе гости праздника смогут услышать обрядовые песни. Проделана огромная эксклюзивная работа, записаны старинные удмуртские песни. На этих напевах будет основана прологовая часть», — сообщила Ахметшина.

На празднике гостям будет презентован «Город мастеров». Для желающих пройдут мастер-классы по изготовлению монисто и поясов. Здесь же будет представлена удмуртская мастерская, где пройдут мастер-классы по изготовлению изделий из лозы, по резьбе по дереву, изготовлению традиционных удмуртских музыкальных инструментов, а также мастер-класс по лозоплетению.

Будет работать и игровая площадка. «Мы специально изучили историю удмуртов и узнали, чем в детстве занимались наши деды и прадеды, и постарались воссоздать игры прошлых лет. Нынешнее поколение сможет вникнуть в игры „Ашик“, „Клюк“ и другие», — рассказала Айгуль Ахметшина.

Посетив удмуртский амбар, гости праздника увидят сусеки, в которых удмурты хранили зерно, крупы и другие продукты. Вдоль стен под потолком будут развешаны лекарственные растения, которые произрастают на территории Кукморского района.

Гости праздника смогут попробовать блюда удмуртской кухни Фото: © «Татар-информ»

«Мы хотим придать изготовлению священной каши особый смысл»

На кулинарной площадке будет зафиксирован новый рекорд по изготовлению обрядовой каши. Фиксировать достижение будут представители Книги рекордов России.

«Красной лентой на празднике Гырон быдтон проходит приготовление на костре ритуальной удмуртской каши „Вось жук“. В этом году мы хотим придать изготовлению священной каши особый смысл. Фиксировать рекорд приедут представители Книги рекордов России, помогать им будут представители удмуртской общины», — продолжила Айгуль Ахметшина.

Любой желающий сможет продегустировать блюдо-«рекордсмен», которое будет представлять из себя пшенную кашу с гусиным мясом.

Кроме каши, гости праздника смогут попробовать блюда удмуртской кухни — шаньги, перепечи и другие яства на удмуртском подворье.

Андрей Герасимов напомнил, что символ праздника – утка. По легендам удмуртского народа именно эта птица является создательницей мироздания Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гырон быдтон-2024» примет Менделеевский район Татарстана

Впервые в этом году состоится республиканский конкурс удмуртских семей «Шудо-буро удмурт семья». Также будет проведен традиционный конкурс красоты «Чеберина и Батыр».

В конкурсе примут участие представители разных районов республики, а также Набережных Челнов. Всего будут соревноваться пять семей.

«Если до этого на празднике проводился только один конкурс „Чеберина и Батыр“ и мы выбирали самую яркую удмуртскую красавицу и самого красивого молодца, то в этом году на малой сцене мы выберем самую лучшую удмуртскую семью», — рассказала замруководителя исполкома Айгуль Ахметшина.

В 2024 году Гырон быдтон примет Менделеевский район. Председатель национально-культурной автономии удмуртов РТ Андрей Герасимов напомнил, что символ праздника – утка. По легендам удмуртского народа именно эта птица является создательницей мироздания. 17 июня символ праздника будет передан в Менделеевск.