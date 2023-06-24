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Минмолодежи Татарстана проведет в сентябре конкурс грантов для физлиц на 2024 год
Новый конкурс грантов для физических лиц от Минмолодежи РТ на 2024 год будет проведен уже в сентябре. Об этом во время встречи с журналистами сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
«Мы проведем конкурс в этом году, чтобы уже в январе-феврале конкурсанты уже получили государственную поддержку и смогли реализовать свои проекты», – пояснил спикер.
В этом году Минмолодежи уже проводило конкурс грантов. Общий призовой фонд составил 7 млн рублей, а каждый проект мог получить поддержку до 300 тыс. рублей.
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