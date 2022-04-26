Конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ» за 17 лет выдал премии на 14 млн рублей

Организаторы конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» с 2005 года получили свыше 25 тыс. заявок и выдали премии на 14 млн рублей. Об этом рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» директор Инвестиционно-венчурного фонда республики Айнур Айдельдинов.

«Главные цели конкурса „50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан“ — стимулирование и популяризация исследовательской и научно-технической деятельности и привлечение к ней внимания молодежи. За время проведения конкурса мы собрали 25 504 заявки и выдали премии 2 465 проектам-победителям», — сказал Айдельдинов.

По его словам, ежегодно увеличивается количество заявок. «Приятно видеть, как поставленные цели достигаются: Мы видим результаты в стимулировании деятельности ученых — каждый год к нам поступает около 2 тыс. заявок, а начинали с 400», — отметил он.

Он уточнил, что с начала проведения конкурса было выдано премий на 14 млн рублей.