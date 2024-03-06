Конкурент Трампа Никки Хейли вышла из президентской гонки в США

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила, что выходит из президентской гонки. Она была последним конкурентом экс-Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выдвижение от Республиканской партии, сообщает CNN.

«Пришло время приостановить кампанию, — сказала Хейли. — Я ни о чем не жалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю».

Теперь Дональд Трамп является основным кандидатом на выдвижение от Республиканской партии. Однако, как подчеркнула Никки Хейли, бывшему американскому лидеру самостоятельно «предстоит завоевать голоса тех, кто не поддержал его». Так, она не стала призывать своих избирателей голосовать за бывшего конкурента.