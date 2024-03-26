Конкуренция за рабочие места в Татарстане оказалась рекордно низкой

Этой весной на одну вакансию в Татарстане приходилось в среднем не более трех резюме. Этот показатель конкуренции оказался рекордно низким, сообщает РБК со ссылкой на hh.ru Северо-Запад.

По данным аналитиков, меньше всего соискатели конкурируют за вакансии в сфере торговли (1,5 резюме на место), транспорта (2,9) и рабочих профессий (2,6). Острая нехватка рук отмечается среди врачей, токарей (1,2) и дворников (0,5).

Назвали в службе и вакансии, которые, наоборот, очень популярны у татарстанцев. Это, к примеру, режиссер и сценарист, где соотношение резюме-вакансия составляет 69,8, менеджер/консультант по стратегии — 59, креативный и арт-директор — 53,1. Далее следуют редактор, корректор и копирайтер — 42,8 резюме на место и дата-сайентист — 40,8.

Меньший разрыв показали сферы искусства, развлечений и массмедиа, менеджмент, инвестиции и консалтинг, PR и реклама. По этим профессиям число желающих на одно предложение колеблется в пределах 8-16 человек.

По данным на 7 марта, в республике насчитывалось 48,4 тысячи открытых вакансий.