ТИ-Спорт 6 мая 2026 16:53

Коньков: «Это открытие для «Локомотива», что Радулов находится у них»

Фото: hclokomotiv.ru

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и экс-форвард «Нефтехимика» и «Локомотива» Сергей Коньков считает, что главная движущая сила «железнодорожников» в серии плей-офф КХЛ против «Авангарда» – 39-летний нападающий Александр Радулов.

– Как вам камбэк «Локомотива» в шестой игре серии с «Авангардом»?

– Это, конечно, безграничная вера в результат! И я даже не скажу, что «Авангард» сыграл плохо. Радулов принимает участие в этих мероприятиях, он не сдаётся. У человека мотивации выше крыши. Он продолжает играть, не опускает руки. Про него надо снимать отдельное кино! Его настрой, его энергетика, его физическая сила и, самое главное, его движущая сила… На самом деле, это открытие для организации «Локомотив», что Радулов находится у них – сказал Коньков «Матч ТВ».

На данный момент в полуфинальной серии плей-офф между «Локомотивом» и «Авангардом» ничья (3-3). Решающая седьмая игра пройдет сегодня, 6 мая, в Ярославле. Начало – в 19:30 мск.

#ХК Авангард #хк локомотив #плей-офф КХЛ #Александр Радулов
