Конгрессвумен Грин назвала власти США глупыми из-за военной помощи Киеву

Власти США глупы из-за того, что оказывают Украине помощь и забывают про своих граждан. Об этом заявила член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин, передает ТАСС.

«Я не буду голосовать за выделение средств Украине и буду выступать против этого. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ заплатил за нее. Вашингтон так глуп в подобных делах», — написала республиканка в своем Twitter.

В видео, которое было прикреплено к сообщению, политик, отвечая на вопросы журналистов, говорит, что не может понять, почему Вашингтон не может сосредоточиться на мире во всем мире и сближении России и Украины, чтобы «положить конец этой войне».

«Я думаю, что это смешно. И стыдно за них», — сказала Тейлор Грин.

Она подчеркнула, что в штатах миллионы людей страдают от наркотической зависимости и не имеют дома.

Согласно информации Пентагона, с того момента, как Джо Байден вступил на пост Президента США, на военную поддержку Киева страна потратила более 38,3 млрд долларов, 37,6 млрд из них были выделены уже после начала российской спецоперации.