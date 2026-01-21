news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 21 января 2026 22:46

Конгрессмен Келли предложила запретить силовые действия против Гренландии

Читайте нас в
Телеграм

Член Палаты представителей Конгресса США Робин Келли, представляющая Демократическую партию от штата Иллинойс, предложила поправку к оборонному бюджету страны, которая запрещает использование вооруженных сил и федеральных средств для приобретения Гренландии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте законодателя, сообщает «ТАСС».

Из документа следует, что поправка предусматривает запрет для Президента США Дональда Трампа на любые действия, связанные с покупкой или применением силы в отношении Гренландии и Королевства Дания.

Келли отметила, что считает абсурдной ситуацию, при которой Конгрессу приходится предотвращать действия главнокомандующего, способные поставить под угрозу глобальную стабильность и создать риски для ближайших союзников США.

По ее словам, Президент США не является диктатором или завоевателем, а союзники страны должны понимать, что демократы в Конгрессе пытаются ограничить подобные инициативы. Она также призвала представителей Республиканской партии, по ее мнению, отказаться от безусловной поддержки президента, которого она охарактеризовала как стремящегося к авторитарному стилю управления.

Согласно тексту поправки, предлагается запретить использование федеральных средств на применение вооруженных сил на территории Гренландии или против нее, а также против Королевства Дания. Кроме того, документ предусматривает запрет на финансирование любых действий по приобретению Гренландии, включая выплату компенсаций гражданам или жителям Гренландии и Дании.

#США #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

В Татвоенкомате рассказали о выплатах и соцгарантиях для бойцов Войск беспилотных систем

21 января 2026
Большаков: «Новая нормальность энергосистемы РТ – работа в полуэкстремальных режимах»

Большаков: «Новая нормальность энергосистемы РТ – работа в полуэкстремальных режимах»

21 января 2026