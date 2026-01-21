Конгрессмен Келли предложила запретить силовые действия против Гренландии

Член Палаты представителей Конгресса США Робин Келли, представляющая Демократическую партию от штата Иллинойс, предложила поправку к оборонному бюджету страны, которая запрещает использование вооруженных сил и федеральных средств для приобретения Гренландии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте законодателя, сообщает «ТАСС».

Из документа следует, что поправка предусматривает запрет для Президента США Дональда Трампа на любые действия, связанные с покупкой или применением силы в отношении Гренландии и Королевства Дания.

Келли отметила, что считает абсурдной ситуацию, при которой Конгрессу приходится предотвращать действия главнокомандующего, способные поставить под угрозу глобальную стабильность и создать риски для ближайших союзников США.

По ее словам, Президент США не является диктатором или завоевателем, а союзники страны должны понимать, что демократы в Конгрессе пытаются ограничить подобные инициативы. Она также призвала представителей Республиканской партии, по ее мнению, отказаться от безусловной поддержки президента, которого она охарактеризовала как стремящегося к авторитарному стилю управления.

Согласно тексту поправки, предлагается запретить использование федеральных средств на применение вооруженных сил на территории Гренландии или против нее, а также против Королевства Дания. Кроме того, документ предусматривает запрет на финансирование любых действий по приобретению Гренландии, включая выплату компенсаций гражданам или жителям Гренландии и Дании.