Конгресс урологов в Казани собрал более двух тысяч специалистов со всей России

В «Казань Экспо» открылся XIII Конгресс Российского общества урологов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Казанского медуниверситета.

Фото: Пресс-служба КГМУ

На открытии Конгресса зачитали приветственное обращение министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

«Из 4,5 тысяч урологов России сегодня на Конгрессе собрались более двух тысяч специалистов. Это серьезный показатель, который говорит о том, что мы с вами объединены одним словом "врач-уролог" и единой целью», – отметил председатель Российского общества урологов Петр Глыбочко.

Цель данного Конгресса – поддерживать образовательный и профессиональный уровень отечественных специалистов на самом высоком уровне. Здесь участники знакомятся с инновациями и новейшими исследованиями, а лидеры отрасли делятся накопленным опытом и последними наблюдениями.

Фото: Пресс-служба КГМУ

«Рад видеть коллег со всей России. Уверен, что Конгресс, проводимый на нашей площадке, объединит в себе лучшие практики страны и послужит развитию новых стратегических направлений отечественной урологии», – отметил министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.

В работе конгресса Российского общества урологов приняли участие не только отечественные врачи, но и приглашенные гости из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахсана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

«Ровно 100 лет назад Совнарком РСФСР принял решение об открытии кафедры урологии в ведущих вузах страны. История кафедры урологии в Казани началась в 1970 году и связана с именем Эдуарда Ситдыкова и я уверен, что в зале много людей, которые его помнят, как личность с самой большой буквы. Конгресс — это место, где можно учиться и получать из первых уст самую актуальную и нужную информацию», – отметил в своем выступлении ректор КГМУ Алексей Созинов.