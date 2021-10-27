Конгресс татар создал в Башкортостане рабочую группу для контроля переписи населения

В Башкортостане создается рабочая группа, которая будет рассматривать обращения от жителей республики в период Всероссийской переписи-2021. На принятие такого решения повлияли события, связанные с недопущением в некоторые районы республики артистов и диджеев татарстанской радиостанци «Китап». Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-инфом» председатель Исполкома Конгресса татар Башкортостана, депутат Государственного собрания – Курултая РБ Загир Хакимов.

«Мы хотим, чтобы перепись в Башкортостане была честной и правдивой, потому что следующие 10 лет органы власти будут использовать эти данные. Сегодня мы не просто переписываем население, но и закладываем основу будущего наших детей. Для контроля ситуации во время переписи и мониторинга Исполнительный комитет Конгресса татар Башкортостана принял решение создать специальную рабочую группу», — сказал Хакимов.

По словам представителя Конгресса татар, решение принято в свете событий, связанных с автопробегом Казань-Уфа-Казань, который был организован радио «Китап». Напомним, 26 октября команда татарстанских артистов не была допущена в некоторые районы Башкортостана. В городе Дюртюли коллектив встретили вооруженные автоматами сотрудники Росгвардии.

«В ходе автопробега радио „Китап“ по Башкортостану произошли тревожные события. Рабочая группа поможет избежать повторения подобных неприятных инцидентов», — пояснил Загир Хакимов.

«Мы готовы принимать все обращения, независимо от национальности человека. При необходимости можем привлечь коллег из Ассамблеи народов Республики Башкортостан», — подчеркнул он.

Обратиться в Исполком Конгресса татар Башкортостана можно по адресу: город Уфа, улица Рихарда Зорге, дом 9/1 или по электронной почте kongresstatarrb@gmail.com, а также по телефонам +7(919)145-46-51 и 8(347) 246-48-45. Рабочая группа будет принимать обращения до конца переписной кампании – 14 ноября.