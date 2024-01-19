Конгресс США утвердил законопроект о продлении финансирования правительства до марта

Палата представителей американского Конгресса утвердила законопроект, который продлевает финансирование структур федерального правительства до 1 и 8 марта. Об этом передает ТАСС.

Инициативу поддержали 314 законодателей, 108 выступили против. Для утверждения необходимо две трети голосов законодателей.

До этого проект был поддержан Сенатом Конгресса. Сейчас документ должен подписать Президент Джо Байден — он должен это сделать до 19 января (в этот день истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств, которые занимаются аграрными вопросами, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья).

17 ноября 2023 года Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. В новом тексте содействие этим двум странам также не упоминается.