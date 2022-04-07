Конгресс США утвердил закон о запрете импорта энергоносителей из России

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете на ввоз энергоносителей из России из-за спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на C-Span сообщает ТАСС.

За принятие законопроекта проголосовали 413 конгрессменов, в то время как против высказались лишь девять.

Данный указ в марте уже был подписан Президентом Штатов Джозефом Байденом, однако затем в него внесли ряд поправок. Принятие же конгрессом кодифицирует данную меру. После принятых изменений закон вновь поступит на подпись к американскому лидеру.

24 февраля Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции на Украине. Главной целью ВС РФ, отметил он, станет защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация страны.