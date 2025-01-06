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Конгресс США утвердил победу Трампа на президентских выборах
В США официально утверждены итоги президентских выборов, прошедших в ноябре 2024 года. Победителем по итогам голосования тогда стал республиканец Дональд Трамп.
Как сообщает ТАСС, результаты выборов были утверждены на совместном заседании Конгресса Соединенных Штатов. Председательствует на встрече палат парламента вице-президент Камала Харрис, которая, согласно конституции, возглавляет Сенат. Также она, напомним, была соперницей Трампа на пост главы государства.
По данным издания, на заседании были представлены сертифицированные результаты голосования от 50 штатов. Трамп получил достаточную поддержку делегатов для утверждения его победы Конгрессом.
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