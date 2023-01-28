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Политика
28 января 2023  10:15

Конгресс США ограничил права Байдена распоряжаться нефтяным резервом

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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ограничении возможностей американского президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва. Голосование по документу проходило в течение шести часов, в итоге 221 конгрессмен поддержал инициативу, против проголосовали 205 человек, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Хотя сенат документ не одобрил, «за» проголосовали республиканцы, которые в Палате представителей имеют большинство. Таким образом, Байден сможет высвобождать нефть из резерва только в случае, если предварительно одобрит увеличение внутренней добычи нефти и газа на федеральных землях в соответствующих объемах. Мера относится к случаям, которые не считаются экстренными.

Принимая документ, республиканцы обвинили Байдена в том, что он прибегал к высвобождению нефти из стратегического резерва страны по политическим мотивам, в том числе ради укрепления позиций демократов перед предыдущими промежуточными выборами в Конгресс США.

Ранее в администрации американского лидера заявляли, что если документ будет одобрен обеими палатами, Байден наложит на него вето.

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