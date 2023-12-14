Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны с 800 млн долларов для Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год. Его объем, согласно документу, составит 886 млрд долларов — на 3% больше, чем в предыдущем периоде. Из этих средств 800 млн пойдут на помощь Украине, сообщает ТАСС.

После утверждения проект поступит на подпись Президенту США Джо Байдену.

В издании уточнили, что из 800 млн долларов 300 млн выделят в рамках инициативы содействия безопасности — на заключение контрактов с производителями. Ожидается, что спустя год на эти цели будет выделена такая же сумма.

Кроме того, в документе есть распоряжения относительно Пентагона. Оборонному ведомству запрещено заключать договоры с лицами, сотрудничающими с Правительством России либо российским энергетическим сектором. Также установлен запрет на обмен информацией, который был предусмотрен по ДСНВ. Исключением может стать только тот случай, когда глава Минобороны либо госсекретарь уведомят законодателей о том, что «Российская Федерация предоставляет Соединенным Штатам аналогичную информацию в соответствии с требованиями <...> [ДСНВ], или предоставление таких уведомлений Российской Федерации в одностороннем порядке отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».

Напомним, что по закону, подписанному Президентом Владимиром Путиным, участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приостановлено с конца февраля 2023 года.