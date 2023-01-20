Конгресс планирует создать Ассоциацию татар Азии с Афганистаном, Пакистаном и Ираном

Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

Всемирный конгресс татар намерен создать Ассоциацию татар стран Азии. Об этом на заседании Бюро национального совета «Милли шура» заявил глава Исполкома конгресса Данис Шакиров.

«Хотим объединить татар стран Азии в Ассоциацию, сейчас готовим юридическую документацию для будущей организации. Она будет работать на примере Альянса татар Европы», – анонсировал Шакиров.

Новая организация объединит татар Афганистана, Пакистана, Ирана. По словам главы ВКТ, в Афганистане проживает 3 миллиона татар, в Иране – 1 млн, в Пакистане – 2 миллиона. «Вот такие официальные цифры. В Афганистане стоит вопрос создания персидско-татарских словарей. Совместно с новой властью страны планируется организовать обучение татарскому языку в школах. Сейчас разрабатываются методические пособия», – пояснил Данис Шакиров.

Он также напомнил, что в Стамбуле совместно с МИД России и Правительством Москвы была проведена научно-практическая конференция. «Летом в Эскишехире пройдет Сабантуй, дата назначена на 3-4 июня», – сказал Шакиров.

«Хотим также совершенствовать деятельность Альянса татар Европы. Они сотрудничают со Всемирным конгрессом татар, работают под нашей эгидой», – добавил глава Исполкома ВКТ.