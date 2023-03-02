Конфуз для фаворитов: почему рано бояться за «Ак Барс» Билялетдинова на старте плей-офф

«Ак Барс» потерпел сенсационное поражение от «Нефтехимика» в первом раунде плей-офф

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Осечка главных фаворитов на старте плей-офф

«Безобразное начало, конечно. К сожалению, непонятно, почему так всё произошло. Мы знали, что Нижнекамск особенно хорошо играет в начале матча, активно и агрессивно, предупреждали об этом. К сожалению, немножко тут неправильно сработали», – после неожиданного для многих результата главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был довольно откровенен.

Действительно, мало кто предполагал, что «Ак Барс» начнет плей-офф с поражения в овертайме (2:3). Однако при более внимательном рассмотрении все более-менее становится на свои места.

Судите сами – накануне, в стартовый день плей-офф, лидеры проиграли четыре матча из четырех. Уступили по факту главные фавориты Кубка Гагарина – «Ак Барс» и СКА, который проиграл минскому «Динамо». Невзрачно выступили уфимский «Салават Юлаев» и ярославский «Локомотив». Они также рассматривались явными фаворитами в противостоянии против «Адмирала» и «Витязя» соответственно.

Билялетдинов не удивлен, но букмекеры не виноваты

«Сейчас просто так никто не отдаст игру, нужно с первых минут начинать играть так, чтобы не давать преимущество сопернику. Сегодня все игры в КХЛ прошли очень интересно, да? Для меня это неудивительно – все будут биться, стараться обыграть», – откровенничал Билялетдинов.

У Билялетдинова есть тактика, и он ее придерживается Фото: ak-bars.ru

Часть болельщиков связывает дружный провал фаворитов с засильем букмекерских контор в российском хоккее (да и в других видах спорта). Ставки мы, конечно, не поддерживаем. Но давайте честно, эти конторы всегда остаются в большом плюсе и не нуждаются в подтасовке результатов. Скорее, в этом заинтересованы их клиенты, чтобы обеспечить выигрыш.

У неудач фаворитов есть куда более простое объяснение. Они раскладывают силы с прицелом на поздние раунды плей-офф. «Ак Барс» вообще прошел отрезок «регулярки» после назначения Билялетдинова идеально. В другие сезоны Билл устраивал искусственный кризис на январь и часть февраля, медленно выводя команду на пик к поздним раундам.

Как правило, «Ак Барс» в чемпионские сезоны всегда неубедительно начинал плей-офф. А в этот раз еще по матчам с «Магниткой» и «Авангардом» на финише «гладкого» чемпионата показалось, что Билялетдинов нагружает команду физически, чтобы добиться выхода на пик формы к поздним раундам.

Андердоги на пике формы, иначе не попали бы в плей-офф Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Андердоги, фавориты и пики формы

Сам тренер не согласился с корреспондентом «ТИ-Спорт», что «Ак Барс» уступал нижнекамцам в скорости в овертайме. Но с трибуны сложилось такое четкое впечатление. Можно хотя бы пересмотреть победный гол гостей, когда Павел Порядин на одном коньке объехал защитников «Ак Барса».

Андердоги на пике формы, иначе не попали бы в плей-офф, далее пойдет спад. Плюс-минус подобную картину мы наблюдали и в остальных матчах дня, о чем написали выше. Андердоги (антипод фаворитам), особенно «Нефтехимик» и минское «Динамо», до последних матчей «регулярки» бились за плей-офф. И вскочили в уходящие кубковые восьмерки на самом финише.

Обе команды прямо сейчас на пике своей формы — выше некуда. Без этого они бы уступили свои дуэли с конкурентами за попадание в топ-8 конференций. Далее неминуемо пойдет спад, тогда как фавориты будут добавлять с каждым матчем.

Потолок зарплат или «бонус Радулова»: почему вчерашний казус стал первым в истории лиги?

Возникает вопрос: а были ли прецеденты, чтобы фавориты проиграли четыре из четырех матчей? Отвечаем — нет. Но и тут есть логичное объяснение. Система, о которой мы говорим, работала и в предыдущие сезоны. Фавориты выглядели не лучшим образом, но со скрипом побеждали, что называется, на мастерстве.

Потолок зарплат оставляет лазейки для комплектования сильных составов. Но есть нюанс Фото: ak-bars.ru

Но надо помнить, что КХЛ уже второй сезон живет в условиях потолка зарплат. Понятно, что система «дырявая», есть лазейки, которые по-прежнему позволяют богатым собирать сильнейшие составы. Пресловутый «бонус Радулова» не даст соврать.

Тем не менее денег у СКА, ЦСКА, «Ак Барса» и далее по списку уже не хватает, чтобы собрать по четыре топ-звена на команду. Команды понемногу выравниваются. И на голом мастерстве обыгрывать андердогов уже не получается. Отсюда и дружные осечки СКА, «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и «Локомотива». Хороши или не очень подобные тенденции в КХЛ — вопрос дискуссионный. Сейчас мы это трогать не будем.

Но ясно одно, что шансов реально забрать свои серии (а не один матч) у «Нефтехимика», минского «Динамо», подмосковного «Витязя» и «Адмирала» из Владивостока как было немного, так и осталось.

Даже «мертвый» «Ак Барс» чуть не обыграл «пиковый» «Нефтехимик»

Возьмем вчерашний матч в Казани. «Ак Барсу» не засчитали две заброшенные шайбы. И помимо них моментов у команды Билялетдинова хватало. И это при том, что «барсы» выглядели как команда, действующая, мягко говоря, не в полную силу. Про такие еще говорят: «мертвая» команда. Тогда как Нижнекамск, возможно, показал свой лучший хоккей в сезоне. Конечно, понятно, в каком направлении пойдет динамика дальше.

«Ак Барсу» накануне не засчитали две заброшенные шайбы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К этому есть и чисто кадровые предпосылки. У «Ак Барса» вчера в запасе остались защитники Даниил Журавлев и Кирилл Адамчук, которые могут без потери качества заменить Динара Хафизуллина и Василия Токранова. Скоро должен поправиться опытный Кирилл Петров. То есть преимущество «барсов» в «длине скамейки» очевидно.

Кроме того, свой хоккей еще не показали лидеры команды — Александр Радулов, Илья Сафонов и Дмитрий Воронков. «Нефтехимик» умудрился вывалить на лед все свои козыри во главе с великолепным Павлом Порядиным.

Также скажем несколько слов о вратарской линии «Ак Барса», за которую было тревожно перед плей-офф. Вчера Тимур Билялов сыграл надежно, не допустив сколько-нибудь серьезных ошибок в эпизодах с пропущенными шайбами. Более того, голкипер несколько раз выручил своих партнеров. Как делал это и вратарь «Нефтехимика» Андрей Тихомиров. От этого противостояния будет многое зависеть в следующих матчах серии.

Завтра «барсы» и «волки» проведут повторный матч в Казани. В этой встрече команде Зинэтулы Билялетдинова уже кровь из носу будет нужна победа. В противном случае «Нефтехимик» сделает заявку на, пожалуй, самую громкую сенсацию плей-офф. Как минимум в Восточной конференции.

Фото на анонсе: ak-bars.ru