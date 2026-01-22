Конфликт между четырьмя челнинцами закончился стрельбой, один из участников в больнице

В Набережных Челнах 33-летнего мужчину госпитализировали с ранением.

По информации МВД по РТ, вечером накануне молодой челнинец сообщил в полицию, что ему и его товарищу угрожают двое незнакомцев. Приехавшие сотрудники обнаружили там двоих молодых людей – 21-го года и 23-х лет и двоих мужчин 32-х и 33-х лет. Один из участников конфликта выстрелил в другого из травматического пистолета.

33-летнего пострадавшего доставили в больницу, оружие было изъято. По данным полицейских, стрелявший челнинец имел на него разрешение.