Происшествия 22 января 2026 15:59

Конфликт между четырьмя челнинцами закончился стрельбой, один из участников в больнице

В Набережных Челнах 33-летнего мужчину госпитализировали с ранением.

По информации МВД по РТ, вечером накануне молодой челнинец сообщил в полицию, что ему и его товарищу угрожают двое незнакомцев. Приехавшие сотрудники обнаружили там двоих молодых людей – 21-го года и 23-х лет и двоих мужчин 32-х и 33-х лет. Один из участников конфликта выстрелил в другого из травматического пистолета.

33-летнего пострадавшего доставили в больницу, оружие было изъято. По данным полицейских, стрелявший челнинец имел на него разрешение.

#Набережные Челны #выстрел #травматическое оружие
