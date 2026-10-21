«Конфликт интересов доведет до уголовки»: об антикоррупционных проверках в РТ

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в «Татар-информе» прошла пресс-конференция о профилактике коррупционных проявлений в Татарстане. Республиканская экспертная группа проверила подведомственные учреждения Минкульта, Минздрава и Минмолодежи РТ и нашла типовые схемы.





Бороться с коррупцией необходимо, опираясь на два направления – исключить условия, в которых возможны коррупционные проявления, и организовать правовое просвещение граждан

Фото: © «Татар-информ»

«Что мешает уведомить работодателя о приеме на работу родственника?»

Сегодня, в преддверии Дня борьбы с коррупцией, эксперты обсудили в «Татар-информе» вопросы профилактики в курируемых отраслях.

«Коррупция – это одно из наиболее негативных явлений современного общества, подрывающее основы государственного управления, искажающее принципы рыночной конкуренции и разрушающее доверие граждан к институтам власти», – подчеркнул заместитель начальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

Бороться с коррупцией, по его словам, необходимо, опираясь на два направления – исключить условия, в которых возможны коррупционные проявления, и организовать правовое просвещение граждан. Отдельно он выделил роль СМИ в этой работе.

«Вы не только информируете, но и воспитываете аудиторию, повышая уровень правовой грамотности и сознательности граждан», – добавил Рустам Гаязов.

Республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции проверила, как работают подведомственные учреждения трех министерств – культуры, здравоохранения и по делам молодежи.

Наиболее распространенные ситуации: несообщение о конфликте интересов, нарушения бюджетного и трудового законодательства. Например, прием на работу родственников зафиксировали в филармонии имени Тукая, Театре Камала, ресурсном центре Минкульта, Музее-заповеднике «Казанский Кремль» и Государственном ансамбле песни и танца.

«Безусловно, в сфере культуры, как и в других местах, распространены династии, но есть закон. Что мешает своевременно уведомить о такой ситуации работодателя, комиссионно принять решение по каждому случаю? Однако у нас есть и примеры, не связанные с династиями», – рассказал Рустам Гаязов.

В филармонии сотрудник отвечал за график аренды залов под коммерческие концерты. У одного из арендаторов он брал деньги за дополнительные услуги – не как работник филармонии, а как частное лицо. В другом учреждении сотрудник принимал акты выполненных работ. При этом он подписывал акты компании у человека, с которым вел общий бизнес.

«В этих ситуациях могут возникнуть вопросы по объективности подписываемых документов. В итоге ряд случаев неурегулированного конфликта интересов может привести к уголовным делам», – предупредил Рустам Гаязов.

Рустам Гаязов: «В чем вред дробления – это неконкурентное заключение договоров, неконкурентная цена, то есть ограничение конкуренции в целом» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Формально все выглядит законно, а по факту заказ отдают «своему» поставщику»

Были выявлены нарушения по неэффективному использованию государственного имущества – без согласия собственника учреждения передавали помещения коммерческим компаниям в аренду, при этом порядок определения стоимости аренды отсутствовал.

«Кому-то могли отдать за 5 рублей, кому-то за 20. Отсутствие конкурентных процедур при предоставлении государственного имущества в пользование третьим лицам создавало условия для непрозрачного ценообразования», – объяснил Рустам Гаязов.

Факты предоставления имущества в аренду без согласования с собственником были выявлены в филармонии имени Тукая, Доме Дружбы народов, Татарском театре оперы и балета и Большом концертном зале имени Сайдашева.

Финансовые нарушения нашли у «Татаркино» – оно заключало договоры с коммерческими организациями на прокат одних и тех же фильмов по несколько раз в один и тот же период.

«То есть сначала заключают договор и в течение года платят правообладателю за какой-то фильм. Но параллельно в этот же период заключают второй договор на те же самые фильмы. Получается, платят дважды за один и тот же фильм», – объяснил Рустам Гаязов.

А в филармонии имени Тукая установили факты искусственного дробления закупок за 2025 год. Крупные контракты разбивали на части – до 600 тысяч рублей, в сумме набралось более 8 млн рублей. При этом закупки шли у одних и тех же поставщиков.

Смысл такой схемы в том, что мелкие контракты можно заключать напрямую, без конкурса и торгов. Формально все выглядит законно, а по факту крупную закупку просто разбивают на куски, чтобы обойти конкурентные процедуры и отдать заказ «своему» поставщику.

«В чем вред дробления – это неконкурентное заключение договоров, неконкурентная цена, то есть ограничение конкуренции в целом», – пояснил Рустам Гаязов.

«Коррупция – это одно из наиболее негативных явлений современного общества, подрывающее основы государственного управления, искажающее принципы рыночной конкуренции и разрушающее доверие граждан к институтам власти» Фото: © «Татар-информ»

«Предпринимателю, честно выигравшему конкурс, поставили заведомо невыполнимые условия»

Нарушения эксперты антикоррупционного управления обнаружили и в сфере здравоохранения. Например, от предпринимателя, который выиграл конкурс, потребовали отгрузить сразу более 50 тысяч пробирок в Республиканский онкодиспансер. И это учитывая, что более 25 тысяч таких же пробирок в диспансере уже имелись, и заказанное количество даже не могло поместиться на складе.

«Расчетная потребность в товаре также была кратно ниже. Предприниматель, соответственно, не смог поставить всю партию и попал в реестр недобросовестных поставщиков», – рассказал Рустам Гаязов.

После этого заказчик в одностороннем порядке расторг контракт и перезаключил его с другим участником торгов, который ранее поставлял пробирки. Цена увеличилась, а партия поставлялась уже частями. Когда определяли стартовую цену контракта, в расчет брали коммерческие предложения от компаний, связанных с заказчиком. А часть документов, которые для этого использовали, оказалась поддельной.

В других больницах с поставщиками заключали неконкурентные прямые договоры на поставку расходных материалов. Цены в отдельных случаях были завышены по сравнению с рыночными, использовались схемы дробления закупок до 600 тысяч рублей и необоснованные ссылки на неотложность.

«Ряд расходных материалов, закупка которых без торгов была обоснована неотложностью, экстренностью, на самом деле использовался значительно позже. В отдельных случаях – спустя более 100 дней после поставки. То есть ссылка на экстренную необходимость – несостоятельна», – подчеркнул Рустам Гаязов.

Отдельно проверяли, как в больницах организуют лечебное питание, – этим занимаются сторонние компании. Выяснилось, что продукты для приготовления блюд закупали по завышенным ценам. Кроме того, министерство и подведомственные ему организации не согласовывали между собой, сколько и каких продуктов нужно, из-за чего закупки шли неэффективно.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С родителей дополнительно взимали плату за услуги индивидуального предпринимателя»

Коснулись проверки и сферы организации детского отдыха. Выяснилось, например, что предприниматель заработал более 3 млн рублей на родителях детей, которые приехали в оздоровительный лагерь на тематические смены. При этом в те же самые смены он официально работал в этом лагере педагогом-организатором и воспитателем.

Согласно закону, родители оплачивают не более 50% от фактической стоимости путевки, остальное финансируется из бюджета республики. Однако в нарушение этой нормы при проведении отдельных тематических смен с родителей дополнительно взимали плату за услуги предпринимателя.

«Родители рассказывали, что отказываться от этих услуг было нельзя», – отметил Рустам Гаязов.

В документах лагеря не было четкого порядка, как и где размещать информацию о профильных сменах. Из-за этого предприниматель сам публиковал объявления и напрямую договаривался с родителями о том, сколько те заплатят. Кроме того, в учреждении не следили за конфликтом интересов, на работу брали родственников, а руководители сами подписывали им премии, никому не сообщая об этом, как того требует закон. В результате проверок несколько человек покинули свои посты.

«Если конфликт интересов вовремя не урегулировать, это нередко заканчивается уголовными делами. В составе экспертной группы работают представители контрольно-надзорных и правоохранительных органов. По каждой выявленной ситуации они проводят отдельную проверку, и в дальнейшем это может привести к возбуждению уголовных дел», – резюмировал Рустам Гаязов.

Азат Кадыров: «В 2026 году татарстанцы подали 805 заявок на грантовую поддержку по линии Росмолодежи. По этому показателю мы в тройке лидеров по стране» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы обновили список должностей, где есть коррупционные риски, и провели серию разъяснительных консультаций»

В Министерстве по делам молодежи за первое полугодие 24 проекта нормативных актов прошли антикоррупционную экспертизу, замечаний на них не поступило. Ведомство делает ставку на открытость, прозрачную грантовую поддержку и антикоррупционное просвещение молодежи.

«С этого года порядок декларирования для госслужащих изменился, но обязанность подавать декларации никуда не делась. Их по-прежнему оформляют при поступлении на службу, при переводе и при крупных сделках. Мы обновили список должностей, где есть коррупционные риски, и провели серию разъяснительных консультаций», – рассказал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Грантовые конкурсы, по его словам, теперь проходят только онлайн. Молодежь подает заявки через электронные системы, чтобы исключить прямое общение с людьми. Условия конкурса публикуют заранее, а оценивают заявки по 15 открытым критериям – все видят, за что ставят баллы.

«В 2026 году татарстанцы подали 805 заявок на грантовую поддержку по линии Росмолодежи. По этому показателю мы в тройке лидеров по стране. В сравнении с 2023 годом количество заявок увеличилось практически в три раза», – отметил Азат Кадыров.

В этом году 22 проекта республики получили 15,2 млн рублей, еще 20 млн привлекли вузы и некоммерческие организации. Грантовая поддержка муниципальных учреждений молодежной политики составила 50 млн рублей, а из 96 заявок поддержали 29 проектов в 18 городах и районах.

Отдельно Азат Кадыров остановился на летнем отдыхе. Ежегодно разными способами удается организовать отдых более чем для 200 тысяч детей. Сейчас вместе с Министерством цифрового развития делают единый республиканский портал – на нем родители смогут посмотреть все путевки, их сроки и стоимость, а заодно сразу оплатить.

«Уверен, что создание этой системы позволит повысить доступность летнего отдыха, прозрачность оформления путевок и упростит клиентский путь родителя», – сказал Азат Кадыров.

С молодежью проводят круглые столы «Чистый взгляд», квесты и интеллектуальные игры, ежегодно в этих мероприятиях принимают участие более двух тысяч человек. До конца года запланирован цикл акций «Ни дать – ни взять» и конкурс студенческих антикоррупционных комиссий.

Ильнур Сибгатов: «В основном в претензиях были озвучены те медицинские организации, где на сегодняшний день есть дефицит кадров» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Семь руководителей были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей»

В Минздраве подвели итоги опроса о коррупции в государственных медучреждениях. В 2025 году в нем участвовали больше тысячи человек – почти вдвое больше, чем годом ранее. Опросы проводят с 2019 года, сейчас стартовал новый, который продлится до 15 ноября.

«На официальном сайте Министерства здравоохранения есть раздел по противодействию коррупции, где ежегодно мы проводим опрос населения. Первый опрос – уточнение общественного мнения о состоянии коррупции в министерстве, второй – о фактах коррупции в государственных медицинских организациях. Опрос анонимный, состоит из двух страниц, из 10–12 вопросов», – рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильнур Сибгатов.

В Министерстве здравоохранения работают три комиссии с участием Общественного совета, профсоюзов и Управления Раиса по вопросам антикоррупционной политики. Есть телефон доверия и интернет-приемная. Также проводится независимая оценка качества медуслуг. Средняя оценка по республике сейчас – 3,9 балла из 5. Чаще всего граждане жаловались на долгое ожидание в очереди, отношение врача, сотрудников регистратуры и медсестер и около 1% на санитарную обстановку.

«В основном в претензиях были озвучены те медицинские организации, где на сегодняшний день есть дефицит кадров. По некоторым из них укомплектованность меньше половины. Хотя по итогам 2025 года мы достигли укомплектованности в среднем 71,1%», – объяснил Ильнур Сибгатов.

В Минкультуры по итогам мониторинга к дисциплинарной ответственности привлекли семь руководителей подведомственных учреждений – за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Юлия Адгамова: «С целью формирования антикоррупционного мировоззрения ежегодно проводится конкурс рисунков «Я против коррупции». Ближайший срок подачи заявок – с 26 октября по 27 ноября» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«С целью формирования антикоррупционного мировоззрения ежегодно проводится конкурс рисунков "Я против коррупции". Ближайший срок подачи заявок – с 26 октября по 27 ноября. Приглашаем всех желающих принять участие», – сказала заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

В августе прошло совещание с участием министра культуры и всех руководителей подведомственных учреждений. Особое внимание уделили недостаткам финансово-экономической дисциплины, разработали и утвердили порядок составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

«Руководителям указали на необходимость неукоснительного соблюдения административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию сдачи в аренду имущества исключительно на основе отчета о рыночной стоимости аренды», – подчеркнула Юлия Адгамова.

По конфликту интересов с руководителями провели разъяснительную работу и создали комиссии, которые следят за соблюдением требований к служебному поведению. В такие комиссии приглашают сторонних экспертов – они оценивают привлечение близкого родственника с профессиональной, художественной точки зрения. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Все выявленные нарушения устранены, по ним приняты конкретные меры организационного и дисциплинарного характера», – подытожила Юлия Адгамова.