Конфеты Essen ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te» получили премию «Товар Года»

Сегодня подвели итоги одного из самых престижных профессиональных конкурсов — премии, присуждаемой наиболее популярным товарам массового спроса, в том числе и продуктам питания. Премия «Товар Года» прекрасно известна во всех регионах России, а ее признание определяется географией участников и их ролью в развитии отечественного потребительского рынка. Лауреаты «Товар Года» — это наиболее популярные у потребителей товары в более чем 50 категориях, качеству которых доверяют безусловно.

В прошлом году лауреатами стали сразу четыре продукта АО «Эссен Продакшн АГ» (кетчуп, маринад и джем ТМ «Махеевъ», конфета ТМ «ДаЁжъ!»), а в этом символа «Товар Года» — легендарной пятиконечной золотой звезды — удостоились ТМ «ДаЁжъ!» (номинация «Выбор и доверие поколения тинейджеров») и ТМ «Cho Ko-Te — Вкусное развлечение» (номинация «Доверие мам и малышей в категории „Конфеты“, отечественный производитель»).

«Мы участвуем в премии уже в пятый раз. Для нас победа — это, прежде всего, высокая оценка качества нашей продукции потребителями. И мы очень много работаем для того, чтобы наш продукт отвечал тенденциям рынка и потребительским предпочтениям. В прошлом году мы получили „Товар Года“ в четырех номинациях — одна из них была сладкой, в этом году — две золотых звезды и обе за конфеты. И для нас эта награда особенно ценна, ведь кондитерское направление — фабрика Essen — новый проект АО „Эссен Продакшн АГ“, поэтому обратная связь от потребителей необходима для дальнейшего развития», — говорит Аделя Абдуллина, PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ».

Кондитерские изделия ТМ «Cho Ko-Te» — это конфеты, в том числе и оригинальной формы — в виде стиков, сладкая плитка. «В составе — ингредиенты самого высокого качества: много молока, натуральные добавки, оригинальные наполнители (взрывная карамель, криспи), элитные какао-продукты (поставщик ГК Barry Callebaut, ведущий мировой производитель высококачественного шоколада и какао-продуктов из Швейцарии). Искусственные ароматизаторы, красители и подсластители отсутствуют. Символ марки — белый анимешный котенок, который очень любит игры и сладости. Для детей он стал проводником в мир сладких развлечений. Согласитесь, когда взрывная карамель лопается во рту — это очень весело!» — рассказывает Оксана Кужилева, руководитель проектов кондитерского направления АО «Эссен Продакшн АГ».

Essen производит ТМ «Cho Ko-Te» с 2019 года, ежегодно увеличивая объем производства в два раза. Сладости с интересными вкусами и забавным котиком на упаковке пользуются большим доверием, спросом у родителей, которые хотят побаловать детей качественными сладостями. ТМ «Cho Ko-Te» неоднократно удостаивалась медалей на выставках «Продэкспо» и WordFood Moscow. «Мы ежегодно расширяем ассортимент и стараемся еще больше удивить детей и родителей, гарантируем высокое стабильное качество ингредиентов. Это непросто, но наши технологи справляются», — говорит Оксана Кужилева.

ТМ «ДаЁжъ!» — укрупненная вафельная конфета с узнаваемой «колючей» поверхностью, обсыпанная хрустящими шариками криспи, в индивидуальной упаковке. Фишка «ДаЁжъ!» в том, что хотя она и имеет обильную карамельную заливку, вафля остается хрустящей. Этого удалось добиться за счет ноу-хау — карамельной глазировки вафель. Пока Essen выпускает два наименования конфеты («С карамелью, арахисом и криспи» и «С карамелью, сливками и криспи»), но со временем появятся и другие позиции (lite-версия конфеты или печенье) с обсыпкой криспи. Невысокая цена при высоком качестве достигается умной автоматизацией производства: линии, выпускающие тонны продукции в сутки, обслуживают всего 350 человек. Дополнительно исключается влияние человеческого фактора на качество продукции. А оно очень высокое! Секрет в том, что у Essen собственные производства начинок и глазури. В названии «ДаЁжъ!» заключается веселая провокация. Это не просто колючая как ёж конфета, но и ответ на призыв «Даёшь!» («Даешь вкусную хрустящую конфету!») с намеренно допущенной «ошибкой» на упаковке.

Кондитерская фабрика Essen, первая производственная линия которой заработала в 2012 году, — настоящая гордость компании, уникальное для России инновационное производство. За счет автоматизации и грамотного менеджмента на предприятии добились самой высокой в России производительности труда в кондитерской индустрии — более 13 млн рублей на человека в год. В прошлом году объем производства кондитерских изделий составил 40 804 тонн, что на 7% больше, чем в 2019 году. Ежегодно Essen расширяет свой сладкий ассортимент на 5-7 позиций.

Партнерский материал.