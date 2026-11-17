Андрей Разин пришел в СКА наводить порядок, но за 11 матчей проиграл 7 раз, команда опустилась на девятое место и уже извиняется за безволие, говоря о «резать по живому». Почему баллоны и красивый хоккей не спасают, а селекционные дыры тянут команду вниз — в материале «ТИ-Спорта».





Андрей Разин

Фото: ska.ru

Разин бьет по стеклу, швыряет бутылку и нагружает баллонами — но СКА продолжает наступать на одни и те же грабли

Андрей Разин пришел в СКА с хорошим настроем и репутацией тренера, способного навести порядок, но за 11 матчей команда проиграла 7 раз и опустилась на девятое место на Западе. Тренер уже извиняется за безволие, говорит о том, что нужно «резать по живому» и признает: период поблажек закончился. Почему эмоции, ротация и баллоны пока не работают?

Новый тренер сократил броски соперников и улучшил вбрасывания, но атака стала менее результативной, и результат не пришел. В последних встречах петербуржцы много бросали, но забивали мало, а с «Трактором» (1:5) крупно проиграли. Старые проблемы остались: большинство почти не приносит голов, меньшинство регулярно пропускает, а оборона в равных составах с «Трактором» провалилась несколько раз.

Разин перебрал много сочетаний нападающих, Василий Глотов потерял результативность, а капитан Сергей Плотников не может забросить 9 матчей. Изменения в игре видны, но побед пока нет — и вопрос, была ли проблема именно в экс-тренере Игоре Ларионове, остается открытым.

Разин на скамейке — отдельный спектакль. То разводит руками и хватается за голову, то со всей силы бьет по стеклу, то швыряет бутылку. В остальное время стоит с каменным лицом и наблюдает, как его команда ошибается в простых эпизодах, не попадает по шайбе на синей линии, запаздывает с возвращением в оборону и глупо удаляется. Он пробовал по-хорошему — СКА проигрывал. Устроил ротацию, попытался взбодрить — новые поражения. Не помогли и баллоны, которыми Разин нагружал хоккеистов в паузе между матчами.

Нападающий Глотов в интервью «Чемпионату» объясняет реакцию тренера.

«Эмоционально. Я его понимаю. Сам тоже не могу равнодушно сидеть и смотреть. И особенно быть на льду во время пропущенных голов. Хочется все разбить уже. Эмоции берут верх», – говорил игрок.

Но эмоции Разина не меняют главного: команда продолжает наступать на одни и те же грабли. После разгрома «Спартака» (7:1) показалось, что дела налаживаются, но одна яркая встреча не изменила общего впечатления. Прямо сейчас у СКА серия из трех поражений подряд.

«Тепличные условия» закончились: какие кадровые решения назрели в СКА

Он сказал, что, как доктор, заявляет: здесь надо резать по живому; для некоторых созданы немного тепличные условия, а хоккеисты должны быть дисциплинированными. Разин прямо намекнул: скоро будут трансферы и перемены.

«Как доктор скажу — здесь надо резать по живому. Для некоторых созданы немножко тепличные условия, а хоккеисты должны быть дисциплинированными», — заявил он.

И это не просто слова. После отъезда Александра Никишина СКА так и не нашел атакующего защитника: Тревор Мерфи до сих пор травмирован, шансы на возвращение стремятся к нулю, а в большинстве выходит Юрий Журавлев, впечатливший Разина в ВХЛ, но уровень КХЛ — это другая история.

Вратарская позиция тоже под угрозой: Сергей Иванов и Артемий Плешков не впечатляют, каждый ошибается, замены и ротация не помогают. У СКА нет диспетчера для розыгрыша большинства и развития позиционных атак — команда сильна в быстрых отрывах, а если против нее закрываются, остроты не возникает.

Сергей Иванов Фото: ska.ru

Похожая история приключилась и с Плотниковым: в сентябре он ярко смотрелся в одном звене Николаем Голдобиным, а к ноябрю оказался в запасе. Мастер такого уровня не теряет умение забивать в одночасье — очевидно, дело во внутренних процессах в команде, которые бьют по ее лидерам. Без глобальных решений по игрокам, кажется, не обойтись.

Наследие Ларионова: красота против эффективности

Команда из северной столицы до сих пор во многом опирается на принципы, которые заложил Игорь Ларионов. Да, действия в средней зоне и выход из обороны в атаку претерпели изменения, но по сути это все тот же коллектив, ориентированный на зрелищный хоккей. В матче с «Трактором» СКА нанес 43 броска в створ.

На пресс-конференции Разин указал на отсутствие так называемых мусорных голов.

«Надо до ребят донести, что голы не только по девяткам забиваются, а есть и те, что с мясом, с кровью. Когда надо лезть на ворота и получать шишки», – сказал он.

Николай Голдобин Фото: ska.ru

Именно этот компонент он назвал главным резервом. Показательна и история с Голдобиным: после победы над «Спартаком» (7:1) Разин отметил, что «Голдобину есть в чем прибавлять, много потерь было», хотя тот отдал две результативные передачи.

Тренеру нужна не просто яркость, а работа на команду. Но пока перестройка буксует: большинство реализуется лишь на 18,4%, меньшинство — на 71,8% (предпоследний показатель в КХЛ), а по пропущенным шайбам (79) СКА хуже только «Сибирь», «Лада» и «Сочи». Разин уже принес извинения болельщикам за качество хоккея и безволие, дал понять, что «конфетно-букетный период закончился», и не стал обещать попадание в плей-офф.

«Я никогда не обещаю. Я всегда говорю, что сделаю все для того, чтобы не только мы попали в плей-офф, но и там сыграли очень хорошо», – сказал наставник после игры с «Трактором». Но пока даже попадание в восьмерку выглядит под угрозой.

Следующая проверка Андрея Разина состоится 19 ноября в 19:30 — СКА встретится со второй народной командой Татарстана, «Нефтехимиком».