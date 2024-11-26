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«Конфетка доброты» помогла закупить специальное оборудование для новорожденных ДРКБ
Дорогостоящее оборудование – аппараты для неинвазивной вентиляции легких и мониторы закуплены в этом году для отделения анестезиологии и реанимации для новорожденных №3 ДРКБ в Казани. Благодаря социальному проекту торговой сети «Пятёрочка» и благотворительного фонда «Линия Жизни» это удалось сделать в рекордно короткие сроки.
«У нас изменилась маршрутизация и стало больше пациентов. Отделение рассчитано на 19 коек, сейчас 23 ребенка. Все дети, которые к нам поступают, находятся на искусственной вентиляции. Для каждого ребенка необходим кувез, который стоит как дорогая иномарка, аппарат ИВЛ, который стоит в два раза дороже, монитор, перфузаторы, а их нужно от 4 до 8 на малыша. Все это стоит значительные суммы, но без этого оборудования поддержать жизнь новорожденного, родившегося раньше срока, невозможно», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных №3 ДРКБ, анестезиолог-реаниматолог Марат Сатрутдинов.
Реанимация новорожденных – самый край передовой науки. Врачи способны поддерживать жизнь плода, родившегося на сроке 24-28 недель. Однако существование реанимации было бы невозможно без наукоемкого оборудования.
К примеру, в кувезе должно быть тепло и темно, в нем нужно поддерживать определённую влажность, которая меняется в зависимости от времени, прошедшего после рождения малыша. По словам Сатрутдинова, когда возникла острая необходимость в дополнительном оборудовании, за счет государственных средств в сжатые сроки его приобрести не получилось.
«Государственная система собирает с нас каждый год списки, но мы это оборудование можем ждать год и больше. Собирали его по больницам, но этого оказалось недостаточно. Поэтому в этом году обратились в фонд „Линия Жизни“, и в течение трех месяцев нам предоставили нужное оборудование. По нашим меркам это очень быстро», — заметил врач.
«Проект запущен в 2014 году торговой сетью совместно с благотворительным фондом „Линия Жизни“, чтобы помочь тяжелобольным детям. Каждый раз, приобретая конфету, наши гости не просто покупают сладость для себя или своих детей. Они помогают таким же детям и родителям в непростой жизненной ситуации. Мы гордимся тем, что вместе с неравнодушными покупателями можем дарить надежду и создавать светлое будущее для каждого ребёнка в нашей большой стране», — сообщила руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.
За десять лет действия проекта благодаря неравнодушным гостям торговой сети удалось собрать 113,8 млн рублей. Эти средства позволили 275 детям пройти 267 необходимых курсов лечения и сложных генетических обследований. В том числе около 10 млн рублей было передано в этом году на операционное лечение пяти детей с фармрезистентной эпилепсией в ДРКБ.
«С ДРКБ наш фонд сотрудничает уже 11 лет. Благодаря совместной работе и приобретенному фондом высокотехнологичному медицинскому оборудованию детям со всей России оказывается квалифицированная помощь, эффективность которой постоянно повышается», – отметила директор по связям с общественностью благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» Юлия Гончарова.
Благодаря социальному проекту «Конфетка доброты» отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных №3 ДРКБ теперь не только оказывает помощь большему количеству малышей, но и сокращает сроки пребывания маленьких пациентов в реанимации на радость их родителей, помогая скорейшему воссоединению семей.
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