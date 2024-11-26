«Конфетка доброты» помогла закупить специальное оборудование для новорожденных ДРКБ

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Дорогостоящее оборудование – аппараты для неинвазивной вентиляции легких и мониторы закуплены в этом году для отделения анестезиологии и реанимации для новорожденных №3 ДРКБ в Казани. Благодаря социальному проекту торговой сети «Пятёрочка» и благотворительного фонда «Линия Жизни» это удалось сделать в рекордно короткие сроки.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

«У нас изменилась маршрутизация и стало больше пациентов. Отделение рассчитано на 19 коек, сейчас 23 ребенка. Все дети, которые к нам поступают, находятся на искусственной вентиляции. Для каждого ребенка необходим кувез, который стоит как дорогая иномарка, аппарат ИВЛ, который стоит в два раза дороже, монитор, перфузаторы, а их нужно от 4 до 8 на малыша. Все это стоит значительные суммы, но без этого оборудования поддержать жизнь новорожденного, родившегося раньше срока, невозможно», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных №3 ДРКБ, анестезиолог-реаниматолог Марат Сатрутдинов.

Реанимация новорожденных – самый край передовой науки. Врачи способны поддерживать жизнь плода, родившегося на сроке 24-28 недель. Однако существование реанимации было бы невозможно без наукоемкого оборудования.

К примеру, в кувезе должно быть тепло и темно, в нем нужно поддерживать определённую влажность, которая меняется в зависимости от времени, прошедшего после рождения малыша. По словам Сатрутдинова, когда возникла острая необходимость в дополнительном оборудовании, за счет государственных средств в сжатые сроки его приобрести не получилось.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

«Государственная система собирает с нас каждый год списки, но мы это оборудование можем ждать год и больше. Собирали его по больницам, но этого оказалось недостаточно. Поэтому в этом году обратились в фонд „Линия Жизни“, и в течение трех месяцев нам предоставили нужное оборудование. По нашим меркам это очень быстро», — заметил врач.

«Проект запущен в 2014 году торговой сетью совместно с благотворительным фондом „Линия Жизни“, чтобы помочь тяжелобольным детям. Каждый раз, приобретая конфету, наши гости не просто покупают сладость для себя или своих детей. Они помогают таким же детям и родителям в непростой жизненной ситуации. Мы гордимся тем, что вместе с неравнодушными покупателями можем дарить надежду и создавать светлое будущее для каждого ребёнка в нашей большой стране», — сообщила руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

За десять лет действия проекта благодаря неравнодушным гостям торговой сети удалось собрать 113,8 млн рублей. Эти средства позволили 275 детям пройти 267 необходимых курсов лечения и сложных генетических обследований. В том числе около 10 млн рублей было передано в этом году на операционное лечение пяти детей с фармрезистентной эпилепсией в ДРКБ.

«С ДРКБ наш фонд сотрудничает уже 11 лет. Благодаря совместной работе и приобретенному фондом высокотехнологичному медицинскому оборудованию детям со всей России оказывается квалифицированная помощь, эффективность которой постоянно повышается», – отметила директор по связям с общественностью благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» Юлия Гончарова.

Благодаря социальному проекту «Конфетка доброты» отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных №3 ДРКБ теперь не только оказывает помощь большему количеству малышей, но и сокращает сроки пребывания маленьких пациентов в реанимации на радость их родителей, помогая скорейшему воссоединению семей.