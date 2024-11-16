Конференция «Юнармии» в Казани: «На СВО ушли 5,5 тыс юнармейцев, двое стали Героями»

Сегодня в Казани состоялась VI Национальная научно-практическая конференция под названием «Аспекты патриотического воспитания в контексте развития общественного движения «Юнармия». В мероприятии приняли участие руководители региональных отделений «Юнармии» из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов, представители московского Главного штаба Юнармии, а также командиры местных отрядов Республики Татарстан.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

На конференции представили единую программу подготовки юнармейцев к службе в армии, проект «ЮНАРМИЯ.ПОЛИГОНЫ», возможности применения цифровых технологий в воспитании патриотизма, а также обсудили использование социальных сетей и современных технологий для продвижения юнармейского движения. Кроме того, участники рассмотрели вопросы сотрудничества между образовательными учреждениями и организацией «Юнармия» в рамках рабочих секций.

По словам Александра Бородина, начальника регионального штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Татарстане, на данный момент в ряды организации вступило 54 тысячи детей, создано 1211 отрядов и 49 местных штабов.

Александр Бородин Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

«Мы будем делиться опытом. Сейчас у нас введен предмет “Основы безопасности и защиты Родины”. Поделимся, как его вести, какие темы поднимать в средней школе. Это нужно, чтобы еще в школе юноша изучил азы военной подготовки», – рассказал он.

Бородин также отметил, что на конференции будет обсуждаться вопрос повышения уровня военно-патриотического воспитания. Накануне участникам продемонстрировали примеры воспитания молодежи на базе Казанского танкового училища и Раифского специального училища.

«В этом году пять юнармейских коробок прошли по площади Тысячелетия во время парада в День Победы. Впереди у нас 80-летие Великой Победы, и нам к этому празднику нужно подготовиться. Ветеранов у нас осталось единицы, нужно со всеми провести работу. Необходимо подготовить памятники и Вечные огни, чтобы достойно встретить этот праздник», – отметил Александр Бородин.

Республика Татарстан является передовиком юнармейского движения, подчеркнула директор департамента региональных программ главного штаба «Юнармии» Анна Попова.

«В республике всегда показывают хорошие результаты в военно-патриотических играх, также в научно-практических конференциях. Дети занимаются допризывной подготовкой достаточно успешно», – рассказала она.

Анна Попова Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Численность юнармейцев по всей стране уже достигла более 1,74 миллиона человек, добавила Анна Попова.

«Мы занимаемся не только допризывной подготовкой, это наш основной функционал, дети занимаются и аэромоделированием, и робототехникой. У нас есть певчие и хореографические ансамбли, поэтому участвуют в движении не только мальчики, но и девочки. Наша особая гордость – на сегодняшний день более 5,5 тысяч выходцев из “Юнармии” участвуют в СВО», – поделилась директор департамента регпрограмм.

Илья Каркавин, самый молодой Герой России, ранее участвовавший в юнармейском движении в Алтайском крае, теперь стал наставником для новых участников этого движения. Еще одним обладателем звезды Героя стал Юрий Мизерный, бывший юнармеец из Московской области.

Юнармейское движение сегодня стоит во главе военно-патриотического воспитания, отметила замминистра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.

«Татарстан стал единственным регионом, где открылись отделения “Юнармии” во всех муниципальных районах. Это важно для того, чтобы дети знали, куда можно пойти, найти информацию, где можно найти своих друзей, которые мыслят также, как они и быть в авангарде детского патриотического движения», – рассказала Алсу Асадуллина.

Алсу Асадуллина Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Она подчеркнула, что в ментальности нашего народа есть любовь к Родине, поэтому воспитание патриота в обществе воспринимают как важную задачу.

«Важно любить свою семью, любить свою Родину. И важно не просто ее любить, а еще знать, как ее защищать, защищать свою семью, свой дом и свою страну. Такие объединения, как “Юнармия” учат это делать правильно», – добавила замминистра.

Сегодня на официальном открытии конференции зачитали приветственное слово от начальника главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорнова. Он поблагодарил участников мероприятия за воспитание молодежи и пожелал им вдохновения для новых свершений. После выступлений почетных гостей состоялось вручение благодарственных писем.