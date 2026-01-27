Конференция, выставки и награды: в Бугульме прошли мероприятия, посвященные Хади Атласи

В Бугульме прошла научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения выдающегося татарского просветителя Хади Атласи. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного Совета РТ, председатель Комиссии по сохранению и развитию языков Марат Ахметов и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Гости посетили ряд образовательных и культурных объектов, играющих ключевую роль в формировании двуязычной среды и сохранении культурного наследия.

Среди них – Карабашская школа №2, детский сад №28 «Сказка» и Центр татарской культуры. Особое внимание участники уделили гимназии №14 имени Хади Атласи, где была представлена выставка достижений педагогов района в преподавании родных языков.

Экспозиция включала материалы о методиках изучения татарского языка, творческих проектах школьников и культурных инициативах, объединяющих учащихся и родителей.

Открывая конференцию, глава Бугульминского района Дамир Фаттахов подчеркнул значимость системной работы по сохранению родных языков.

«Сегодня из 43 детских садов 8 работают полностью на татарском языке, в 34 есть татарские группы, а один сад – на чувашском. В результате 86,2% наших дошкольников вовлечены в воспитание на родном татарском языке – это показатель, который существенно выше среднереспубликанского уровня. В школах ситуация аналогичная: из 39 общеобразовательных учреждений 5 ведут обучение на татарском, 1 – на чувашском. Охват обучением на татарском у нас составляет 66%, что также превышает республиканский показатель», – отметил он.

Участники обсудили современные подходы к преподаванию родных языков, новые методики обучения, а также практические примеры вовлечения детей в изучение родной культуры через творчество и праздники.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин отметил активность педагогов района.

«Воспитатели и учителя Бугульмы принимают участие в конкурсах и проектах, направленных на сохранение языков и культур народов Татарстана. Их работа поддерживается грантами, что позволяет реализовывать значимые инициативы и вовлекать детей в изучение родного языка», – подчеркнул глава ведомства.

Вице-спикер Государственного Совета РТ Марат Ахметов вручил награды бугульминцам за вклад в сохранение родных языков.

Директор общественного фонда поддержки и развития татарской культуры имени Хади Атласи Алсу Мухаметдинова поблагодарила участников за сотрудничество.

«Совместная работа фонда и педагогов Бугульмы помогает сохранять историко-культурное наследие и передавать знания о родных языках новым поколениям», – сказала она.