Конференция «ТАТАР САН-2025» собрала в Казани более тысячи разработчиков

Фото: пресс-служба IT-парка

В столице Татарстана, в IT-парке имени Башира Рамеева, 21 июня прошла крупная конференция «ТАТАР САН-2025», объединившая более 1000 специалистов в области информационных технологий. Мероприятие позволило собрать в одном пространстве разработчиков, экспертов и руководителей компаний, сообщает пресс-служба IT-парка.

Участники конференции могли весь день посещать лекции, мастер-классы и круглые столы, на которых выступили более 25 авторитетных экспертов.

Поддержать выступления спикеров можно было через голосование «Лучший спикер». Первое место занял Юрий Митус (Senior Frontend разработчик из Сбера) с темой «Умный фронтенд. ИИ агенты. Новый подход к разработке». Он получил 250 тыс. рублей.

Второе и третье места соответственно заняли, выиграв колонки SberBoom, Михаил Новотарский (исполнительный директор, Сбер Head of QA в департаменте внутренних продуктов SberUser), выступивший с докладом «Собеседование QA под нейросетью: кому ИИ говорит «да», и Дмитрий Легостаев (бренд арт-директор, Управление бренда Сбера) с темой «Дизайн умер. Как я перестал бояться и полюбил нейронки».

«В республике порядка 40 тыс. человек работают в IT-отрасли – татарстанские разработчики одни из лучших в стране. Конференция «ТАТАР САН» объединяет людей, которые создают передовые IT-продукты, которыми пользуются как в России, так и за рубежом. Мы заинтересованы в том, чтобы компании между собой знакомились, общались, обменивались идеями и создавали совместные продукты», – прокомментировал итоги мероприятия заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.