Конференция по бизнесу пройдет в рамках Строительной недели БРИКС

Фото:пресс-служба Международной строительной недели БРИКС

Третий день Строительной недели БРИКС в Казани будет посвящен развитию предпринимательства в текущих экономических условиях. Предприниматели, основатели крупных компаний и банкиры поделятся советами о ведении бизнеса в России сегодня, расскажут об инструментах привлечения дополнительного финансирования для развития, выскажут мнения, где владельцу компании найти точки роста – от международного сотрудничества до цифровизации и сервиса.

На сцену выйдут предприниматель, ресторатор, президент HURMA Group of companies Дмитрий Левицкий, дизайнер Артемий Лебедев, основатель консалтинга для совладельцев бизнеса MOST PARTNERS Дмитрий Гриц, ресторатор, основатель ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков, блогер, предприниматель, телеведущая Ирена Понарошку, инфлюенсер, основатель и креативный директор бьюти-бренда LUVU Катя Голден, директор компании «Белевская пастила» Дмитрий Белоконь, сооснователь и управляющий владелец A4AC Architects (ЮАР) Дирк Кутсер.

В центре обсуждения экспертов будет глобальный вопрос о том, как бизнесу не только выжить, работая под давлением внешних факторов, но и суметь найти ресурсы для развития и масштабирования. Построение и настройка эффективного бизнес-партнерства, продвижение корпоративного бренда компании в новых реалиях, решение о выходе в новые сегменты, поиск правильного вектора движения на рынке, который штормит, – об этом будут говорить спикеры конференции.

Строительная неделя БРИКС пройдет в Казани с 10 по 13 ноября. Организатором выступает Минстрой Республики Татарстан. Помимо деловой программы, на территории МВЦ «Казань Экспо» будут работать сразу две масштабные выставки – строительных материалов и недвижимости. Также в рамках события состоится церемония вручения премии BRICS Property Awards.