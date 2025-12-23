Конференция о налогах, бухгалтерии и новых правилах «Диалоги о налогах» прошла в Казани

Конференция о налогах, бухгалтерии и новых правилах «Диалоги о налогах» для предпринимателей Татарстана прошла сегодня в Казани. Здесь эксперты в сфере налогового законодательства, представители бизнес-сообщества и министерства экономики РТ рассказали предпринимателям, как адаптироваться к изменениям в 2026 году.

«Малый и средний бизнес играют основу в социально-экономическом развитии нашей республики. Активность бизнеса в городах и районах высока, и для нас важно создать и адаптировать условия к простому переходу на новые правила из-за налоговой реформы», – заявил заместитель директора департамента развития предпринимательства Министерства экономики Татарстана Эмиль Хисматов, приветствуя гостей.

Основными темами конференции в этом году стали:

Налоговые изменения и регулирование в 2026 году;

Управленческий учет: как сохранить прибыль при переходе;

Особенности работы и учета на специальных режимах налогообложения в условиях сокращения ПСН и перехода на НДС упрощенцев.

Помимо изменения в законах, предпринимателям также напомнили о мерах поддержки, доступных бизнесменам республики по государственным и региональным программам.

Предстоящие изменения налогового законодательства затронут достаточно большую часть предпринимателей республики, в основном из микро- и малого бизнеса. Из ключевых изменений, вносимых в Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд нормативных актов – это увеличение с 20% до 22% ставки налога на добавленную стоимость.

Также вводится поэтапное снижение лимитов доходов для специальных налоговых режимов. С 1 января 2026 года бизнес, работающий на УСН или ПСН, при превышении порога доходов в 20 миллионов рублей, автоматически становится плательщиком НДС. С 2027 года порог составит 15 миллионов рублей, с 2028 – 10 миллионов рублей. Важно понимать, что для бизнеса данные изменения будут ощутимы, для чего необходимо уже сейчас спланировать свою бизнес-модель на 2026 и последующие годы таким образом, чтобы подобрать наиболее выгодный с учетом осуществляемой предпринимательской деятельностью режим налогообложения.

В данных вопросах республика не оставляет своих предпринимателей один на один с их вопросами и проблемами. Министерство экономики Республики Татарстан совместно с институтами развития бизнеса, общественными объединениями предпринимателей, налоговой службой и муниципальными образованиями уже реализует план мероприятий по информационной поддержке предприятий, проводит образовательную и консультационную работу с бизнесом для обеспечения наиболее плавного перехода субъектов МСП к новым обязанностям по налогообложению.