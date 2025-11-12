Конференция «Диалоги» покажет, как стартапы и креативные пространства меняют города

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

IX архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Самореализация» пройдет с 4 по 6 декабря в креативном кластере «Адонис» в Казани. Мероприятие приглашает к участию архитекторов, градостроителей и инноваторов, представляющих перспективные стартапы как из России, так и из других стран, сообщает пресс-служба Института развития Казани.

В этом году обсуждения будут организованы по двум направлениям: «Стартапы, меняющие город» и «Пространства для самореализации молодежи и развития креативных индустрий».

Организатор конференции – Институт развития города при поддержке Управления архитектуры и градостроительства Казани. Проект проводится с 2022 года по поручению мэра города Ильсура Метшина. За три года проведения мероприятие посетили 5,6 тыс. человек, среди спикеров было 430 архитекторов, строителей и экспертов, а онлайн-трансляцию посмотрели 7 тыс. человек.

На конференции участники смогут представить идеи, способные улучшить городскую среду и качество жизни. Это могут быть:

новые программные продукты для быстрого выбора эффективных и экономически выгодных архитектурных и градостроительных решений;

инновационные материалы и технологии для реализации и оптимизации строительных процессов;

готовые модульные решения для строительства;

элементы ландшафтной архитектуры;

новые разработки в предметном дизайне – мебель, текстиль, свет, декор;

работы представителей арт-индустрии – скульпторов, художников, и другие.

Конференция объединит архитекторов, градостроителей, строителей, разработчиков технологий, художников, скульпторов, дизайнеров, технологов, производителей материалов и специалистов смежных сфер. Их идеи могут быть интегрированы в архитектурные и градостроительные процессы, ландшафтную архитектуру, дизайн интерьеров, уличную культуру и предметный дизайн.

На площадке конференции запланированы специализированная выставка, экспертные обсуждения и обратная связь по представленным кейсам. Участники смогут обсудить их применение и найти потенциальных партнеров. Заявки принимаются до 20 ноября по ссылке.

Второе направление конференции посвящено пространствам для самореализации молодежи и развитию креативных индустрий. Речь идет о коворкингах, мастерских, студиях, открытых площадках и лабораториях, где формируются новые сообщества и развивается креативная культура. Такие пространства служат точками входа в креативные индустрии, местами экспериментов и катализаторами городской жизни.

Эксперты обсудят:

пространства для молодежного развития и образования;

креативные кластеры и арт-резиденции;

городские хабы и коворкинги;

инфраструктуру для стартапов и культурных инициатив.

Также будет предложена типология пространств, в которых творческая молодежь сможет комфортно реализовывать свой потенциал.

Регистрация на участие доступна на официальном сайте.