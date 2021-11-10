Конференция «Археологическое дерево» соберет в Свияжске российских и зарубежных ученых

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 11 и 12 ноября состоится ежегодная научная конференция «Археологическое дерево», на которую съедутся более 40 ученых из России и зарубежных стран — Дании, Германии, Италии и других государств. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Исследователи поделятся опытом изучения «мокрого» культурного слоя, особенностями консервации органических находок и расскажут, как проводить мониторинг состояния археологического дерева в условиях музейного хранения.

«Мокрый» культурный слой — редкость в археологии. Органические предметы — дерево, кожа, шерсть, лыко и другие — сохраняются за счет обильного содержания в слое влаги и, следовательно, отсутствия кислорода.

Экспозиция музея археологического дерева «Татарская слободка» в Свияжске основана на предметах, обнаруженных в «мокром» культурном слое. Толщина его составляла более 3 метров, а площадь равнялась 5 гектарам.

Конференция пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн. Все желающие смогут посмотреть трансляцию конференции на YouTube-канале музея-заповедника 11 и 12 ноября. В оба дня научный форум будет начинаться в 10.00.

Конференция «Археологическое дерево» проводится в рамках комплексного научно-реставрационного мероприятия по обеспечению сохранности музейных экспонатов, находящихся на территории объектов, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.