Конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем» открылась в Казани

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, который проходит в столице Татарстана с 26 по 28 августа, в МВЦ «Казань Экспо» открылась ежегодная международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем». Ее организатором выступает Фонд пространственных данных РТ, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ, которому подведомственно учреждение.

Мероприятие уже в 14-й раз объединяет ведущих экспертов из различных регионов России, в этом году к нему присоединились специалисты из Кыргызстана и Беларуси.

Участников конференции поприветствовал министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров. «Символично, что форум отхватывает разные направления, в том числе вопросы, связанные с геодезией и информационными системами, потому что всё это взаимосвязано между собой», – заявил руководитель ведомства.

«Татарстан был одним из четырех регионов, где проект «Национальная система пространственных данных» был запущен в пилотном варианте. Мы от нашей республики интегрировали четыре программных продукта в него: Комплексная муниципальная геоинформационная система города Казани, Экологическая карта Республики Татарстан, Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности и Геопортал Республики Татарстан. Всего мы внесли в НСПД 39 слоев информации. Сейчас ей может воспользоваться любой гражданин через кабинет на «Госуслугах», – подчеркнул министр.

Модератором конференции выступил директор Фонда пространственных данных РТ Дмитрий Лунегов, в жюри вошли заместитель министра земельных и имущественных отношений Мордовии Алина Утенкова, исполняющий обязанности директора филиала ППК «Роскадастр» по РТ Артур Егоров, заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Владимир Безменов.

Научно-практическая конференция продолжит свою работу, но уже на другой площадке – в новом научно-образовательном центре «Геодезия» на базе КГАСУ.