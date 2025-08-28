news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 августа 2025 03:04

Конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем» открылась в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем» открылась в Казани
Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, который проходит в столице Татарстана с 26 по 28 августа, в МВЦ «Казань Экспо» открылась ежегодная международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем». Ее организатором выступает Фонд пространственных данных РТ, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ, которому подведомственно учреждение.

Мероприятие уже в 14-й раз объединяет ведущих экспертов из различных регионов России, в этом году к нему присоединились специалисты из Кыргызстана и Беларуси.

Участников конференции поприветствовал министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров. «Символично, что форум отхватывает разные направления, в том числе вопросы, связанные с геодезией и информационными системами, потому что всё это взаимосвязано между собой», – заявил руководитель ведомства.

«Татарстан был одним из четырех регионов, где проект «Национальная система пространственных данных» был запущен в пилотном варианте. Мы от нашей республики интегрировали четыре программных продукта в него: Комплексная муниципальная геоинформационная система города Казани, Экологическая карта Республики Татарстан, Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности и Геопортал Республики Татарстан. Всего мы внесли в НСПД 39 слоев информации. Сейчас ей может воспользоваться любой гражданин через кабинет на «Госуслугах», – подчеркнул министр.

Модератором конференции выступил директор Фонда пространственных данных РТ Дмитрий Лунегов, в жюри вошли заместитель министра земельных и имущественных отношений Мордовии Алина Утенкова, исполняющий обязанности директора филиала ППК «Роскадастр» по РТ Артур Егоров, заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Владимир Безменов.

Научно-практическая конференция продолжит свою работу, но уже на другой площадке – в новом научно-образовательном центре «Геодезия» на базе КГАСУ.

#татарстанский нефтегазохимический форум #минземимущество рт #Конференция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

27 августа 2025
Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

27 августа 2025