Коневод Салават Бикбаев: «Тренировки отнимают у лошади много сил, поэтому я даю ей мед»

Заводчик породистых верховых лошадей из Арска Салават Бикбаев рассказал «Татар-информу» об особенностях подготовки скакунов к соревнованиям, характере этих животных и своей мечте создать конноспортивную школу в родном районе.

Салават Бикбаев – известный коневод из Арска, обладатель многочисленных призов на республиканских соревнованиях. Салават занимается разведением чистокровных лошадей. К нему за советами приезжают даже из других районов республики.

Салават Бикбаев – известный коневод из Арска. Любовь к лошадям ему передалась от дедушки, который тоже всю жизнь держал лошадей Фото: из личного архива Салавата Бикбаева

«Не мог спокойно смотреть скачки на Сабантуях»

С семи лет Салават участвует в скачках. Опыт ему позволяет с одного взгляда определить и характер, и способности лошади. В копилке тренера и жокея – победы в районных, республиканских соревнованиях, в качестве приза он даже выигрывал автомобиль. Многие помнят его знаменитых скакунов получистокровной породы по кличке Шумный Бор и Хитрый. Любовь к лошадям Салавату передалась от дедушки Хариса, который тоже всю жизнь держал лошадей. По словам внука, дедушка до сих пор остается верным своей страсти.

«Это не просто увлечение, это как болезнь, одержимость, – говорит Салават о любви к лошадям. – Воспитать коня – это само по себе удовольствие. У нас в роду лошадьми занимались много поколений. Я сам еще маленьким помогал бабаю ухаживать за домашними лошадками. А на Сабантуях спокойно не мог смотреть на скачки – сердце буквально рвалось самому участвовать. Спустя время у меня появились собственные лошади, первые мои скакуны. Потом я перестал этим заниматься, но перерыв длился чуть больше четырех лет – не выдержал, вернулся к любимому занятию. Сейчас у меня большие планы на будущее, хочу увеличить поголовье лошадей».

По его словам, разведение чистокровных лошадей требует довольно серьезных вложений. На одного скакуна в среднем уходит 50 тысяч рублей в месяц. К тому же конный спорт считается опасным, поскольку характер у скаковых лошадей бывает буйным.

«Домашние лошади обычно спокойные, а чистокровные с малых лет чувствуют конкуренцию, стремятся к лидерству. У них горячая кровь», – объясняет Салават Бикбаев.

В июле прошлого года Бикбаев приобрел шестимесячного жеребенка по кличке Страйкер Мун. Это сын чистокровных английских скакунов – жеребца Керлин Мун из США и кобылы по кличке Премьер Страйкер – дочери скакунов из Ирландии. В Арск жеребенка привезли из Башкортостана, а родился он в Чечне.

«Чистокровных верховых лошадей называют по кличкам родителей. Поэтому наш получил кличку Страйкер Мун. Сейчас нашему жеребцу уже один год и три месяца. Еще через пять месяцев я начну его интенсивно тренировать, готовить к скачкам. Считается, что оседлать коня можно уже в полтора года, а я буду ждать года и восьми месяцев, потому что все кости у него должны окрепнуть. В два года лошади выходят на свою первую скачку, могут пройти дистанцию в один километр. Но им нельзя бежать больше четырех скачек, потому что это уже будет большая нагрузка. Кто-то все лето готов водить лошадей по скачкам, а так делать нельзя. Двухлетние лошади – это, по сути, еще дети. А уже к трем годам они уже проходят хорошую подготовку и соревнуются по-настоящему. Приходится вложить много сил, чтобы сделать из них сильных скакунов», – объясняет Салават.

«Не покормлю вовремя – обижается, может и укусить»

Сейчас у Салавата уже хороший опыт в подборе скаковых лошадей. Чтобы понять, каких достижений можно ожидать от молодого скакуна, он смотрит его родословную. Кто отец жеребенка, как показали себя другие его предки? Салават изучает до четырех предыдущих поколений. Также учитываются физические показатели, анализ крови, рассказывает он.

Чистокровным породам сложнее адаптироваться к местному климату, им трудно пережить холода.

«У чистокровных пород кожа тонкая. Даже вены из-под кожи проступают. Зимой температура в конюшне должна быть не ниже 16-18 градусов тепла. Поэтому я хорошо утеплил помещение. Зимой с тренировок лошадь прибегает потная, и она не должна мерзнуть в стойле», – объясняет Салават.

Также важны правильное питание и уход. День Страйкер Мун начинается в семь утра, в это время хозяин кормит его завтраком. В рационе будущего чемпиона – овес (два раза в день), морковь, мед, крупная соль, сено, витамины.

«Скаковую лошадь кормлю по графику, в точно определенное время. Стараюсь кормить вкусно. Страйкер Мун меня ждет, если опоздаю на несколько минут, начинает проявлять характер. Может даже укусить слегка. Основной корм – овес, я его запариваю в горячей воде. Так объем овса увеличивается. Затем смешиваю его с отрубями. Даю также сухое молоко, оно влияет на строение тела лошади, развитие и укрепляет кости.

Для правильного формирования костей и мускулов даю специальные витамины. Добавки нужно дать также и после тяжелых тренировок. Я растворяю их в воде. Во время бега с выделением пота лошадь теряет витамины и ценные микроэлементы, их нужно восполнять. Летом вывожу ее пастись на зеленую траву. Тренировки отнимают у лошади довольно много сил, поэтому я даю ей также и мед, потому что это глюкоза, она придает ей силы. Летом у пчеловодов покупаю качественный мед. Также перед лошадью постоянно стоит гималайская соль, ей очень нравится», – рассказывает Салават.

Разведение чистокровных лошадей требует довольно серьезных вложений. На одного скакуна в среднем уходит 50 тысяч рублей в месяц Фото: из личного архива Салавата Бикбаева

«Насилие лошадь запоминает навсегда»

Тренировать жеребца Страйкер Мун его владелец начал уже с шести месяцев. Будущий скакун не должен находиться без движения, уверен он.

«Регулярные тренировки нужны. С малого возраста у лошади должны формироваться ноги, мускулы, дыхание. Каждый день мы проходим 4-5 километров. Тренироваться лучше с утра, в первой половине дня лошадь потеет меньше. Кормить можно только через два часа после тренировки», – делится опытом Салават.

Особое внимание он уделяет гигиене животного, регулярно его моет и чистит. Для обрезки копыт приглашает специалиста из Казанского ипподрома.

«Очень ответственно отношусь к обрезке копыта. От правильной обрезки зависит правильное формирование суставов. Поэтому раз в два месяца приглашаю специального человека. Как человек не может ходить в неудобной обуви, для лошади это тоже очень важно. К потной после тренировок спине лошади прилипает мусор. Кожа должна дышать. Я регулярно ее очищаю, особенно перед тренировками. Это успокаивает лошадь, она привыкает к тренеру», – говорит Салават.

«Узнает меня по голосу»

Страйкер Мун полностью доверяет и подчиняется только своему хозяину, а чужих старается близко не подпускать.

«Он меня узнает уже по голосу. Сейчас у него такая пора – хочется резвиться, не знает куда девать энергию. Когда начнутся скачки, он станет более спокойным. Лошади понимают, когда их любят. Но с жеребцами надо быть строже. Это не значит, что их надо бить, применять к ним силу. Достаточно сказать чуть более твердым голосом. Приходилось видеть, как на Сабантуях неопытные ребята бьют лошадь по голове. Так делать вообще нельзя, лошадь может испугаться и уже не разрешать брать его за голову. Память у лошадей очень хорошая, они все запоминают. На скачках на ипподроме двухлетних лошадей запрещается подгонять хлыстом. На соревнования жокеям не разрешают брать с собой хлыст. Потому что его нельзя применять к молодым неокрепшим животным», – говорит коневод.

По правилам вес жокея не должен превышать 58-59 кг. Перед скачками жокеи взвешиваются, при недостаче веса к лошади прикладывают дополнительный груз. Сейчас Салават весит 59 кг, и он старается сохранять этот вес.

«Дочка Зарина, как и я, любит лошадей. Просит меня купить пони» Фото: из личного архива Салавата Бикбаева

«Хочу купить пони и открыть спортивную школу»

По словам Салавата Бикбаева, в Арском районе не уделяется достаточно внимания развитию конного спорта. «Руководством района не проводятся специальные мероприятия для коневодов. Конные скачки на открытие или закрытие сезона, в рамках других праздников проходят в Балтасинском, Кукморском районах. Поэтому мы ездим в другие районы. В Арске такого нет, скачки мы проводим сами, владельцы лошадей между собой собирают деньги и организуют. Хотя в Арском районе очень много тех, кто держит лошадей. И на Сабантуе жители района с удовольствием смотрят конные скачки», – говорит он.

В хозяйстве Салавата Бикбаева есть также домашние лошади, он хочет в будущем увеличить их поголовье. Но самая большая его мечта – со своим чистокровным жеребцом Страйкер Мун завоевать призовые места. А еще Салават хотел бы открыть в Арске конноспортивную школу.

«Дочка Зарина, как и я, любит лошадей. Просит меня купить пони, вот подрастет, видимо, придется завести и его. Хочу приобрести несколько пони и организовать конноспортивную школу. Дети часто приходят посмотреть на лошадей. Многим хочется посидеть на лошади, покататься. Но на скакунов не сядешь, это опасно», – говорит Салават Бикбаев.

Лейла Хакимова, intertat.tatar

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