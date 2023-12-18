«Коней на переправе не меняют»: Мухаметшин и «кейс Путина» на заседании Госсовета РТ

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Правильное решение, что Путин решил идти на новый срок»

«Времена непростые, тяжелые, мы должны быть с действующим Президентом. Считаем его решение пойти на следующий срок очень правильным и своевременным», – заявил сегодня на 50-м заседании Госсовета Татарстана спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета поделился с депутатами информацией о съезде партии «Единая Россия», который прошел накануне в Москве. Он рассказал, что в столице России дружно поддержали решение Владимира Путина баллотироваться на пятый срок.

«Думаю, мы также дружно поддержим кандидатуру действующего Президента страны Владимира Владимировича Путина. Коней на переправе мы не меняем. У меня сомнений нет, но ослаблять эту работу нельзя. Безусловно, мы подключим всех своих активистов. Мы считаем, что это правильное решение, что Путин решил идти на новый срок», – продолжил Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Другого такого лидера у нас нет»

Слова спикера поддержал и руководитель фракции «Единой России» в татарстанском парламенте Юрий Камалтынов. Он отметил, что сегодня страна как никогда нуждается именно в таком лидере, как Владимир Путин.

«Другого лидера у нас сегодня нет», – подчеркнул заместитель Мухаметшина в татарстанском парламенте.

Напомним, что о своем решении вновь идти на президентские выборы Путин объявил 8 декабря на встрече с героями РФ. Он поделился своими планами в беседе с участником специальной военной операции — Героем ДНР Артемом Жогой.

Командир батальона «Спарта» обрадовался этой новости, заявив, что Путин «услышал нашу просьбу о выдвижении». По мнению военного, Путина «поддерживает вся Россия». Он добавил, что на фронте все переживали, будет ли российский лидер баллотироваться.

Вдохновит ли Мухаметшина на «новый срок» «кейс Путина»

Эта новость добавила перца и «Итогам года с Владимиром Путиным» в Москве, которые прошли 14 декабря. Повторимся, что в этом году прямую линию и большую пресс-конференцию объединили в один формат.

Мухаметшин сегодня красиво «упаковал коней», аргументировав решение Владимира Путина вновь пойти на выборы. Вместе с тем, следующий год станет финишной прямой текущего состава Госсовета Татарстана. И сам Мухаметшин заявлял, что может уйти с должности спикера парламента.

«Не молодеем, и нагрузка очень большая. Жена сказала: Хватит, говорит, Фарид. Наверняка я не буду выдвигаться», – ранее говорил он.

Мухаметшину 22 мая 2024 года исполнится 77 лет. Однако Фарид Хайруллович по-прежнему бодр. И для Татарстана в нынешние сложные времена было бы неплохо, если бы пример Путина станет катализатором для руководителя Госсовета остаться на своей должности.

«За нами стоит его величество избиратель – жители 4-миллионого Татарстана»

Между тем, его личный отчет перед депутатами начался с некой заминки. В итоге Мухаметшин под смех в зале пообещал оставить только ту часть доклада, где он положительно оценивает работу фракции КПРФ в Госсовете республики. «И больше ничего не говорю», – с улыбкой произнес спикер парламента.

Впрочем, шутки быстро уступили место серьезному тону. «Моя задача – подвести итоги года и роли парламента в жизни республики. За нами стоит его величество избиратель – жители 4-миллионого Татарстана. Наши избиратели доверили нам быть депутатами, и мы не должны терять с ними связь», – сказал спикер парламента.

Мухаметшин также расставил приоритеты в пользу поддержки татарстанских бойцов на СВО и их семей.

«Население и органы власти Татарстана очень активно включились в этот процесс, без какого-либо “понукания”. Именно добровольно. Конечно, я хочу поблагодарить депутатов и сотрудников нашего аппарата за личное участие в доставке и формировании гуманитарных грузов. Вот отправляли большую партию, два грузовика из Татарстана. Наши депутаты-добровольцы из числа депутатов ушли на СВО. Это Эдуард Шарафиев, Марат Галиев. С ними тоже поддерживаем связь и ждем их с победой», – сказал Мухаметшин.

«Не повторять ошибок «Казанского феномена»

Интересно, что 50-е заседание Госсовета не обошло стороной скандальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Скажем прямо, в Татарстане эту ленту приняли холодно и понятно, почему. Ведь жителям республики и властям приятнее ассоциировать Казань с современным городом с высоким уровнем жизни, мирным сосуществовании культур и конфессий и так далее. А не с темными страницами истории города.

Однако Фарид Мухаметшин тему сериала все же затронул, заявив, что видит задачу фильма в недопущении повторения «казанского феномена». Он призвал депутатов республики искать и решать проблемы современной молодежи в Казани и по все республике.

«Много дискуссий появилось по этому фильму. Так надо или не надо, кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает… «Пацаны. Кровь на асфальте» — так, что ли, он назывался, этот фильм? Я лично свою позицию высказывал, остаюсь при ней. Цель и задача разработки данного фильма организаторами и сценаристами этой картины все-таки заключались в том, чтобы не повторить ошибок „казанского феномена“», — считает председатель Госсовета РТ.

«Мы умеем не только просить или выбивать деньги у федерального центра, но и благодарить»

Всего депутаты Госсовета на заседании рассмотрели 31 вопрос. Сначала был утвержден бюджет Татарстана на этот год с дефицитом 40,1 млрд рублей. Доходы составят 484,7 млрд рублей, расходы – 524,8 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц в бюджете вырос на 7,7 млрд рублей. Финансовые средства по разделу «Безвозмездные поступления» увеличены за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих поступлений на общую сумму 11,7 млрд рублей.

Кроме того, в бюджете отражен рост в доходах по средствам федерального бюджета в 2024 году на сумму 980 млн рублей. Доходы республики в целом увеличиваются на 57,8 млрд рублей.

«Мы в числе лидеров в России даже в условиях жестких санкций. Это говорит о том, что Татарстан успешно прошел труднейший период. При том, что санкции отражались негативно на пополнении бюджета регионов России и Татарстана, в частности. Здесь надо поблагодарить федеральный центр за поддержку. Мы умеем не только просить или выбивать деньги у федерального центра, но и благодарить. И успешно, целевым образом, использовать эти деньги. Скажу, что этот год был насыщенным, непростым в условиях санкций. Но мы активно преодолевали эти сложности», – сказал Мухаметшин.