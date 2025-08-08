news_header_top
«Конечно, это приятно» - Владимир Ткачев о сравнении с Сергеем Мозякиным

Фото: hawk.ru

Новоиспеченный нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев в беседе с «Известиями» отреагировал на сравнение с легендарным форвардом магнитогорской команды Сергеем Мозякиным.

«Конечно, это приятно, но я понимаю, что до Сергея ещё нужно тянуться и тянуться. Буду всё для этого делать, полностью отдаваться и показывать свой лучший хоккей», – сказал Ткачев.

В этом межсезонье 29-летний нападающий в «Металлург» из «Авангарда». Ранее омский клуб расторг с Ткачевым действующее пятилетнее соглашение.

#хк Металлург #кхл
