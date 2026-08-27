Конец зарплатной гонки: что происходит на рынке труда Татарстана

На одного официально зарегистрированного безработного в республике приходится 22 свободных места. Однако за год число вакансий сократилось на 19%, а резюме стало на 37% больше. Как меняется баланс сил между компаниями и соискателями – в обзоре «Татар-информа».





К началу августа в Татарстане официально числился 3 851 безработный

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Безработица упала до 0,19%

К началу августа в Татарстане официально числился 3 851 безработный – всего 0,19% от общей численности рабочей силы. При этом на платформе «Работа России» работодатели предлагали 83,5 тыс. свободных мест.

Всего с начала года на платформе разместили 149 тыс. вакансий. Более 120 тыс. из них предназначались для рабочих, еще около 29 тыс. – для служащих.

«Для сравнения: в январе этого года в кадровом центре «Работа России» РТ приняли резюме от 1 638 соискателей, в марте – 2 912, в июле – 3 630. В начале года на единой цифровой платформе работодатели зарегистрировали 52 441 вакансию, в марте – 49 535, в июле – 83 569», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе кадрового центра.

При этом конкуренция среди соискателей постепенно растет. По данным SuperJob.ru, за год число вакансий в Татарстане сократилось на 19%, а резюме стало на 37% больше. Такая же тенденция наблюдается и в целом по стране.

Больше всего кадровый голод этим летом ощущался в строительстве – 46,3 тыс. предложений, или 55% всех вакансий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

55% всех вакансий сосредоточено в строительной отрасли

Больше всего кадровый голод этим летом ощущался в строительстве. На отрасль приходилось 46,3 тыс. предложений, или 55% всех вакансий. Промышленные предприятия искали сотрудников на 7,9 тыс. позиций – это 9% от общего числа. В пятерку сфер с наибольшим спросом на работников также вошли здравоохранение и социальное обслуживание (3%), образование и наука (2%), транспорт (2%).

По данным кадрового центра «Работа России» РТ, в августе особенно востребованы специалисты обрабатывающих производств. Токарям предлагают в среднем 98,6 тыс. рублей, клепальщикам – 89 тыс., инженерам – 88,8 тыс., слесарям – 87,4 тыс. рублей.

В строительстве больше всего нужны водители со средней зарплатой 103,2 тыс. рублей, производители работ – 100 тыс., инженеры – 99,4 тыс., изолировщики – 93,3 тыс. рублей.

Врачи могут рассчитывать в среднем на 97,2 тыс. рублей, фельдшеры – на 66,3 тыс., преподаватели – на 50 тыс. рублей.

В туризме, гостиничном бизнесе и общепите в августе открыто более 1,6 тыс. вакансий. Основная часть – 1 350 предложений – приходится на предприятия общественного питания. Здесь ищут поваров, кухонных работников, официантов, пекарей, кондитеров и барменов. Еще 280 сотрудников требуются гостиницам и туристическим компаниям, причем чаще всего работодатели ищут горничных.

По данным hh.ru, на производстве особенно востребованы сварщики, слесари, электромонтажники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На производстве нужны сварщики, а в ритейле – продавцы-консультанты

По данным hh.ru, на производстве особенно востребованы сварщики, слесари, электромонтажники, машинисты и инженеры-конструкторы. В строительстве чаще всего ищут разнорабочих, сварщиков, электромонтажников, машинистов и инженеров-конструкторов.

Больше всего вакансий на SuperJob.ru разместили предприятия розничной торговли, промышленности и строительства, сообщили в пресс-службе сервиса.

Топ-5 сфер с наибольшим числом вакансий по итогам июля в порядке убывания на SuperJob.ru:

Ритейл Промышленность Строительство Логистика HoReCa

«Спрос на персонал снизился во всех ключевых сферах, но в разной степени: в строительстве и логистике вакансий стало меньше на 10%, в ритейле – на 22% (при минус 19% по рынку в целом). Увеличение числа резюме характерно практически для всех сфер. В ритейле прирост составил 36%, в логистической отрасли – 35%, в строительстве – 32%», – отметили в пресс-службе.

Аналитики SuperJob.ru отмечают, что в розничной торговле наиболее востребованы продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов. Промышленным предприятиям нужны инженеры-технологи, механики и конструкторы, а также слесари, операторы производственных линий и электрогазосварщики.

В строительстве не хватает инженеров-проектировщиков, инженеров ПТО, специалистов строительного контроля, электрогазосварщиков, электромонтажников и машинистов спецтехники. Логистические компании ищут водителей грузовых автомобилей, а предприятия гостинично-ресторанной сферы – поваров и официантов.

Лидерами по росту доходов в республике стали сварщики и промоутеры

Средняя предлагаемая зарплата для рабочих в Татарстане сейчас составляет 70,6 тыс. рублей, для служащих – 67,2 тыс. рублей.

Самые высокие средние зарплаты с июня по август предлагали в строительстве – 80,8 тыс. рублей. Далее следовали обрабатывающие производства – 79,8 тыс., транспортировка и хранение – 76,3 тыс., финансовая и страховая деятельность – 69,8 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе кадрового центра «Работа России» РТ.

За семь месяцев 2026 года сильнее всего зарплатные предложения в Татарстане выросли для сварщиков, промоутеров и руководителей групп разработки, сообщили в пресс-службе hh.ru. Самые высокие суммы работодатели по-прежнему указывают в вакансиях с вахтовым графиком. При этом зарплаты повышают и для сотрудников, работающих на постоянной основе.

За год предлагаемые зарплаты сварщиков выросли на 88% – до 250,9 тыс. рублей, промоутеров – на 81%, до 90 тыс., руководителей групп разработки – на 58%, до 315 тыс. рублей.

В десятку профессий с наибольшим ростом также вошли аналитики данных с предложениями до 120 тыс. рублей, финансовые директора – до 215 тыс., технические писатели – до 98 тыс., машинисты – до 138,9 тыс., электромонтеры и электрики – до 125,6 тыс., руководители аналитических отделов – до 150 тыс., курьеры и почтальоны – до 188,4 тыс. рублей. Таким образом, зарплаты заметно увеличились как в рабочих профессиях, так и на руководящих позициях.

Работодатели продолжают инвестировать в привлечение молодых специалистов, одновременно сохраняя высокий спрос на сотрудников с опытом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Большинство компаний Татарстана активно поднимают зарплаты в вакансиях для кандидатов без опыта. За год медианная предлагаемая зарплата для них выросла на 13%, достигнув 61,7 тыс. рублей. Для специалистов с опытом от года до трех лет зарплатные предложения увеличились на 11% (до 85,6 тыс. рублей), а для кандидатов с опытом от трех до шести лет – на 10%, до 110 тыс. рублей.

«Работодатели продолжают инвестировать в привлечение молодых специалистов, одновременно сохраняя высокий спрос на сотрудников с опытом. При этом наиболее высокие зарплатные предложения традиционно получают специалисты со стажем более шести лет – медианная предлагаемая зарплата для них составляет 114 тыс. рублей», – отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Работодатели Татарстана предлагают жилье, ДМС и помощь семьям

Удерживать сотрудников компании стараются не только зарплатой, но и дополнительными льготами. Содержание соцпакета во многом зависит от размера предприятия. Малый и средний бизнес обычно предлагает ДМС, бесплатное питание и корпоративные мероприятия. Системообразующие компании поддерживают не только работников, но и их семьи – например, выплачивают материальную помощь при рождении ребенка.

«Системообразующие предприятия помимо высокой заработной платы компенсируют аренду квартиры либо предоставляют служебную жилплощадь. Выигрывают работодатели, способные создать комфортные условия проживания для сотрудников», – сообщил «Татар-информу» директор кадрового центра «Работа России» Республики Татарстан Тимур Муллин.

Сервис hh.ru составил список льгот и бонусов, которые татарстанские работодатели чаще всего предлагают сотрудникам:

Гонки заработных плат осенью не предвидится

Осенью занятость в Татарстане может ненадолго вырасти, прогнозируют в кадровом центре «Работа России» РТ. Трудовая миграция внутри республики увеличит число соискателей, но заметного роста безработицы специалисты не ожидают.

«С начала года рост заработной платы приостановился, и на сегодняшний день очередной гонки зарплат не предвидится. Повышение оплаты труда упирается в маржинальность производства. Большая потребность в кадрах сохраняется в строительной сфере, где заработок зависит от квалификации соискателя. В этом году львиная доля строительных вакансий приходится на Закамскую зону – на предприятия особых экономических зон», – отметил Тимур Муллин.

Аналитики SuperJob.ru ожидают, что во втором полугодии компании продолжат активнее использовать разные форматы занятости. Помимо удаленной и гибридной работы сотрудникам будут предлагать подработку, неполную и проектную занятость. Так работодатели рассчитывают конкурировать с цифровыми платформами и удерживать ценных специалистов. При этом темпы роста зарплат, вероятнее всего, продолжат замедляться.