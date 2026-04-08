Конец «40-дневной войны»: США и Иран объявили о прекращении военных действий

Иран и США объявили о прекращении огня и разблокировке Ормузского пролива. Позже о прекращении военных действий в отношении ИРИ объявил и Израиль. Также объявлено о начале мирных переговоров по урегулированию конфликта. Можно ли считать Иран победителем весеннего противостояния – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





7 апреля Трамп пригрозил ни много ни мало уничтожением целой иранской цивилизации

Фото: © The White House

Что было накануне

Накануне изрядно штормило – Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану ультиматумом.

5 апреля американский президент потребовал от властей Ирана открыть Ормузский пролив, причем сделал он это в нецензурной форме в соцсети Truth Social.

«Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду», – написал Трамп, обращаясь к руководству Исламской Республики, и объявил ему дедлайн, который истекал в эту среду в 3:00 по московскому времени. В случае игнорирования ультиматума Трамп пообещал разрушить мосты и объекты энергетической структуры Ирана.

Но уже 7 апреля Трамп не выдержал игнорирования противником его выходок и в своих угрозах дошел до крайней степени – пригрозил ни много ни мало уничтожением целой иранской цивилизации.

«Сегодня ночью будет уничтожена целая цивилизация, и ее уже никогда не восстановят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», – написал Трамп там же, в Truth Social.

Разумеется, такая страшная угроза была подкреплена взлетом с базы в Великобритании американских B-52, способных нести ядерное оружие. Бомбардировщики взяли курс на Иран.

Во всем мире заговорили о высокой вероятности применения Америкой (впервые после Хиросимы и Нагасаки) ядерного оружия.

В ответ на это бесстрашные жители Ирана образовали «живые кольца» вокруг важных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

В ответ на угрозы Трампа бесстрашные жители Ирана образовали «живые кольца» вокруг важных объектов инфраструктуры

Пакистан как миротворец

За пять часов до истечения срока ультиматума премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к США и Ирану с просьбой урегулировать конфликт дипломатическим путем. Пакистан попросил Трампа продлить срок ультиматума на две недели, а Иран на этот период, по мысли Шарифа, должен был открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли.

Просьба Пакистана была услышана обеими сторонами: Тегеран и Вашингтон объявили согласие на двухнедельное прекращение огня. Иран полностью открывает Ормузский пролив, а США и Израиль прекращают военные действия против ИРИ. На 10 апреля запланированы переговоры в Исламабаде между американцами и иранцами по мирному урегулированию конфликта. США получили от Ирана десять требований, которые могут лечь в основу мирной сделки.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к США и Ирану с просьбой урегулировать конфликт дипломатическим путем Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Победа Ирана

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о великой победе страны, так как США якобы приняли к рассмотрению 10-пунктный план. И этот план крайне выгоден Ирану. Главное из «победного мирного плана»:

– США выплачивают компенсацию Ирану. Речь о возмещении ущерба от санкций и военных ударов. Также Штаты соглашаются вывести свои боевые силы из региона;

– Иран заявляет о прекращении действия всех резолюций Совета Безопасности ООН против Тегерана. То же самое касается резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

– США прекращают войну на всех фронтах, включая удары по «Хезболле» в Ливане;

– США признают право Ирана на обогащение урана. Взамен Штаты получают разблокировку Ормузского пролива. Иран сохранит контроль над проливом – американские корабли не будут вмешиваться в навигацию.

Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары на две недели, сообщил The New York Times представитель Белого дома. CNN со ссылкой на источники отмечает, что Израиль пошел на это «неохотно». При этом, как сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху в соцсети Х, режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о великой победе страны, так как США якобы приняли к рассмотрению 10-пунктный план

Победа США

Трамп, в свою очередь, заявил, что победила Америка.

«Мы уже достигли и превзошли все военные цели и находимся на очень продвинутом этапе заключения окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке. Мы получили от Ирана 10-пунктное предложение и считаем его вполне рабочей основой для переговоров. Почти все спорные вопросы между США и Ираном уже согласованы, а двухнедельный срок позволит окончательно доработать и оформить соглашение.

От имени Соединенных Штатов Америки, как президента, а также от имени стран Ближнего Востока для меня большая честь видеть, что эта давняя проблема близка к разрешению», – написал американский президент в Truth Social.

Иран может получить контроль над одной из самых важных морских коммуникаций мира, через которую проходит 15-20% мировой нефти

Так кто же победил?

Победил Иран. Америка не достигла значимых целей операции в отношении Ирана. Даже в США считают провалом 39-дневную военную кампанию «Эпическая ярость» (в прессе ради красного словца пишут «40-дневная война», но с 28 февраля прошло 39 дней). Так, например, конгрессмен Кристофер Мерфи назвал условия перемирия катастрофой.

«Если принять хотя бы часть иранского заявления, то Дональд Трамп согласился предоставить Ирану контроль над Ормузским проливом. Это невероятно. Если углубиться в заявление Совета национальной безопасности Ирана, то они утверждают, что Трамп также согласился с правом Ирана на обогащение урана, приостановил все санкции против Ирана и позволил Ирану сохранить свою ракетную программу, программу беспилотных летательных аппаратов и ядерную программу.

Кто знает, правда ли что-то из этого, но, по крайней мере, это соглашение дает Ирану право контролировать пролив. Это катастрофа для всего мира. И просто поразительно, что именно к этому мы пришли, что Дональд Трамп предпринял военную акцию, которая, по-видимому, по крайней мере на данный момент, дала Ирану контроль над важнейшим водным путем, который они не контролировали до начала войны», – заявил американский конгрессмен.

В отношении Ормузского пролива конгрессмен прав – Иран может получить контроль над одной из самых важных морских коммуникаций мира, через которую проходит 15-20% мировой нефти, конденсата, нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.

«Ежегодные доходы Ирана от прохода судов через Ормузский пролив при условии взимания с них платы в $2 млн могут достигнуть не менее $64 млрд», – уже подсчитала возможные барыши иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

Дональд Трамп приучил весь мир к тому, что его мнения и условия могут меняться крайне быстро и непредсказуемо Фото: © Алексей Алексеев / РИА Новости

Фактор Трампа

Понятно, что пока озвученные условия перемирия крайне выгодны Ирану и в случае скрепления их подписями сторон могут трактоваться как его победа. Но напомним, что впереди еще переговоры 10 апреля в Исламабаде, и там может получиться совершенно другая конфигурация.

Дональд Трамп приучил весь мир к тому, что его мнения и условия могут меняться крайне быстро и непредсказуемо. Именно этот фактор заставляет говорить о мирном соглашении США и Ирана с крайней осторожностью. Не забывайте о том, что на Трампа может быть оказано сильнейшее давление через произраильское лобби в США. Да и в той же Америке очень многие недовольны последними действиями американского президента в Иране, расценивая их как провальные.

Иран поставил на кон всё – и начал постепенно уничтожать НПЗ, заводы СПГ, хранилища нефти, танкеры, коммуникации, американские базы в регионе. Абсолютно идеальная тактика для воюющей страны, которая и технологически, и по вооруженности сильно отставала от возможностей коалиции США – Израиль.

Иран вышел победителем. Но ничего не кончилось. Возможно, согласие на мир со стороны США и Израиля является тактическим ходом, чтобы усыпить бдительность противника. В Иране помнят, как американцы и израильтяне разом уничтожили всю правящую верхушку государства вместе с семьями, убаюкав их бдительность переговорами. Так что ждем, как дальше будут складываться переговоры американцев с иранцами.