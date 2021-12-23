Кондукторы и воспитатели: кто востребован на рынке труда Татарстана

Сейчас на рынке труда Татарстана самыми востребованными являются представители рабочих профессий. Об этом «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«На начало декабря работодателями республики заявлены около 61 тыс. вакантных мест, в том числе более 42 тыс. или 69 %, – для замещения рабочих профессий. На сегодня в республике наиболее востребованы водители автомобилей, монтажники технологических трубопроводов, электрогазосварщики, кондукторы, повара, врачи, охранники, младшие воспитатели и другие», – сообщили в ведомстве.

В список востребованных профессий на рынке труда также вошли уборщики производственных и служебных помещений, подсобные рабочие, грузчики и разнорабочие.