Кондуктора, который обматерил пассажиров казанского автобуса, уволили

В соцсетях появилось видео из казанского автобуса маршрута №5. На кадрах видно, как юноша-кондуктор ведет себя агрессивно, нецензурно выражаясь в адрес пассажиров транспорта.

По рассказам очевидцев, причиной конфликта стало то, что один из пассажиров отказался платить за проезд, и молодой человек сильно ударил терминалом о поручень. Другие люди, которые находились в салоне, сделали ему замечание, на которое сотрудник отреагировал агрессией.

Как рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, по данному факту была проведена проверка.

«Руководство предприятия приняло решение уволить данного кондуктора. Отмечу, в Ассоциацию поступают жалобы на работу кондукторов. Для всех кондукторов проводятся инструктажи по культуре обслуживания пассажиров. Большинство кондукторов работают по утвержденным нормам и правилам. Встречаются сотрудники, которые этими правилами почему-то пренебрегают. Решение в данной ситуации одно – увольнение», – подчеркнул Сергей Темляков.

