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Происшествия
8 апреля 2022  09:45
Полина Шевчук

Кондуктора автобуса в Казани уволили за драку с пассажиркой

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Очередную комиссию по безопасности дорожного движения провел накануне председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин. 

На заседании с участием водителей и кондукторов были рассмотрены 11 обращений от пассажиров. По результатам комиссии было принято решение уволить кондуктора автобуса маршрута №10 за драку с пассажиркой. Также работы лишилась кондуктор троллейбуса, которая высадила ребенка.

Рассмотрены жалобы на водителей автобусов маршрутов  №28 и №60, которые не остановились на остановках. Их лишат премии.

Кроме того, отстранен от работы и лишен премии водитель троллейбуса, который проехал на красный свет.

#комитет по транспорту Казани #драка водителей
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