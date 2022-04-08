Кондуктора автобуса в Казани уволили за драку с пассажиркой

Очередную комиссию по безопасности дорожного движения провел накануне председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин.

На заседании с участием водителей и кондукторов были рассмотрены 11 обращений от пассажиров. По результатам комиссии было принято решение уволить кондуктора автобуса маршрута №10 за драку с пассажиркой. Также работы лишилась кондуктор троллейбуса, которая высадила ребенка.

Рассмотрены жалобы на водителей автобусов маршрутов №28 и №60, которые не остановились на остановках. Их лишат премии.

Кроме того, отстранен от работы и лишен премии водитель троллейбуса, который проехал на красный свет.