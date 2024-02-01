Кондратьев заявил об информатаке на организаторов выборов – мошенники используют его имя

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев заявил об информационной атаке в преддверии выборов. Мошенники, прикрываясь его именем, начали рассылку сообщений организаторам кампании, выведать личную и служебную информацию. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В мессенджере Telegram появилось несколько фейковых аккаунтов Кондратьева. Злоумышленники используют его фотографии, чтобы обмануть жертв.

«Это самая настоящая информационная атака, при этом четко спланированная, — подчеркнул председатель ЦИК Татарстана. — Мошенники от моего имени пишут организаторам выборов, задают вопросы, пытаются выведать личную и служебную информацию <...> Иногда просто деморализуют людей, пишут гадости. И все от моего имени».

Он отметил, что уже обратился в правоохранительные органы. В результате один из аккаунтов мошенников был заблокирован, по второму ведутся разбирательства.

В Центризбиркоме предупредили, что с приближением выборов мошенники начнут усиливать информационные атаки на избирательную систему страны. Их главная цель — получить доступ к конфиденциальным сведениям, подорвать авторитет избиркома региона и деморализовать членов избирательных комиссий.

Кондратьев призвал пользователей проявить бдительность, не вступать в переписку с подозрительными аккаунтами, не отправлять им какие-либо документы и внимательно проверять источники сообщений. Чтобы проверить собеседника, можно, к примеру, позвонить ему.

«Мы проинструктировали всех быть внимательными и бдительными. Чем ближе день голосования, тем сильнее будет давление и нападки на избирательную систему, будут провокации, фейки и публикации о различных нарушениях», — уверен он.