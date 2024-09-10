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Кондратьев: За всю избирательную кампанию ЦИК РТ получил 27 обращений
В Центральную избирательную комиссию по Татарстану поступили первые экземпляры протоколов №2 по республиканскому избирательному округу на выборах в Госсовет РТ от всех 65 ТИК и УИК республики. Об этом на заседании Центризбиркома республики сообщил его председатель Андрей Кондратьев.
Он подчеркнул, что все протоколы и сводные таблицы прошли тщательную проверку рабочей группой ЦИК.
«Нет ни одного случая признания протокола об итогах голосования недействительным, — заявил он. — Все необходимые документы для установления итогов голосования у Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан имеются».
Также он сообщил об обращениях и жалобах, поступавших в ходе всей избирательной кампании во время выборов депутатов Госсовета Татарстана. За все время было получено 27 таких обращений.
«Замечу и акцентирую на этом внимание — всего шесть в день голосования. Все обращения рассмотрены, заявителям даны соответствующие ответы», — заверил председатель Центральной избирательной комиссии РТ.
По словам Кондратьева, нарушений, которые влияли бы на ход голосования или определение его результатов, не выявлено. В единый день голосований не поступало сообщений ни от политических партий, ни от уполномоченных представителей кандидатов. Находящиеся в зале представители это подтвердили.
«Обращений в суды от участников избирательного процесса за весь период выборов не было», — добавил Кондратьев.
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