Кондратьев: Явка на выборы в Татарстане – 78,92%

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва прошли в Татарстане без серьезных замечаний и происшествий. Явка составила 78,92%. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре Казани.

«Закончена обработка 100% избирательных бюллетеней. Избирательным правом в республике обладает 2,9 млн татарстанцев. Нарушений не зафиксировано. Яка составила 78,92%. За политическую партию "Единая Россия" проголосовали 79,01% татарстанцев», — сообщил он.

Спикер отметил, что избирательная кампания завершилась без серьезных замечаний и происшествий.

«Спокойная, стабильная обстановка. Все довольны условиями, созданными в Центре общественного наблюдения. Формат с точки зрения общественного наблюдения, который был применен, будет развиваться. Таких площадок может быть несколько. В центре происходит прямое обращение наблюдателей с экспертами, при необходимости они незамедлительно выезжают на место», — сообщил Кондратьев.