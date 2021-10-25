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Ру Тат
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25 октября 2021  18:50
Надежда Гордеева

Кондратьев: Выборы показали важность совершенствования избирательного законодательства

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Депутаты Госсовета Татарстана одобрили в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в Избирательный кодекс республики. Решение было принято на 26-м заседании парламента.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что завершившаяся кампания по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва показала актуальность работы по совершенствованию избирательного законодательства.

«В сложной эпидемиологической обстановке избирательная система показала свою эффективность, обеспечив в полном объеме осуществление всех необходимых мероприятий. Вместе с тем, взятый курс на повышение открытости избирательной системы в эпоху коронавируса порождает новые серьезные вызовы, связанные с ускоренным смещением агитационной и информационной работы в интернете», – сказал он.

Согласно законопроекту, ЦИК республики вправе обращаться в Роскомнадзор для пресечения распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, агитационных материалов, нарушающих российское законодательство о выборах и референдумах.

Кроме того, изменения в Избирательном кодексе касаются требований к кандидатам в депутаты. Так, если зарегистрированный кандидат является физлицом, выполняющим функции иностранного агента, либо аффилированным с иноагентом лицом, то сведения об этом должны указываться в избирательном бюллетене.

Не имеют права быть избранными россияне, причастные к общественным или религиозным объединениям, в отношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности.

#избирательное законодательство #андрей кондратьев
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