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Кондратьев: Впервые проголосовать – это очень важно, это запоминается на всю жизнь!
143 татарстанца смогут впервые проголосовать на выборах депутата Госсовета республики в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34. Об этом заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«Молодой человек, достигший на день голосования 18-летнего возраста имеет право на участие в выборах. Воспользоваться этим правом на выборах депутата Госсовета республики в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 могут 143 впервые голосующих татарстанца. 122 проживают в Чистополе, 21 – в Чистопольском районе. Впервые прийти на выборы, впервые проголосовать – это очень важно, это запоминается на всю жизнь!» — сказал он.
Напомним, в организации выборов в Чистопольском одномандатном избирательном округе №34 будут задействованы две территориальные и 59 участковых избирательных комиссий. В общей сложности право на участие в голосовании имеют более 56 тысяч татарстанцев. В соответствии с действующим законодательством определен период выдвижения кандидатов, он продлится до 6 октября. До 16 октября 2024 года кандидаты обязаны предоставить в окружную избирательную комиссию документы для регистрации. Выборы депутата Государственного Совета Татарстана в Чистопольском одномандатном избирательном округе состоятся 1 декабря.
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