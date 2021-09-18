«Кросс Нации» и «Вкусная Казань»: что ждёт казанцев во второй день выборов

В Татарстане сегодня стартует второй день выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. О промежуточных итогах голосования и о том, что ждет казанцев и гостей столицы сегодня – в обзоре ИА «Татар-информ».

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Вырос рост количества заявок на голосование на дому»

В первый день голосования в Татарстане открылись 2810 избирательных участков, которые закончили свою работу в 22:00. Всего отдали голоса за своих кандидатов более 30% жителей республики. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Проголосовало 32,1% избирателей Татарстана. Вне помещений проголосовало 5,47% избирателей», - сообщил спикер.

В первый день голосования в Татарстане открылись 2810 избирательных участков. Уже проголосовали более 30% жителей республики Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что в этом году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией вырос рост количества заявок на голосование на дому. Такая тенденция наблюдается второй год.

«Безусловно, это создает большую нагрузку на участковые избирательные комиссии. Но ко всем, кто подает такие заявки, комиссия прибудет и проведет голосование совершенно бесконтактно. Подать такую заявку можно до 14:00 19 сентября», - добавил Кондратьев.

При этом он подчеркнул, что голосование проходит в штатном режиме, на горячую линию поступали вопросы от граждан по поводу режима работы и расположению избирательных участков.

Андрей Кондратьев сообщил, что обращений по поводу нарушений избирательного законодательства в ЦИК РТ в течение дня не поступало Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы сделали выводы. С 18 сентября мы будем усиливать информационную кампанию по этим вопросам, объяснять людям, какие есть электронные сервисы и как можно узнать и уточнить всю необходимую их информацию», - заявил председатель ЦИК РТ.

Обращений по поводу нарушений избирательного законодательства в ЦИК РТ в течение дня не поступало. Но в интернете появлялись разного рода информация о возможных злоупотреблениях. Впрочем, система усиленного видеонаблюдения на выборах обеспечило незамедлительное реагирование на все такие случаи, отметил Кондратьев.

На избирательных участках республики присутствовали почти 13 тыс. наблюдателей, а также около 3 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На избирательных участках работали почти 13 тыс. наблюдателей

Отдельно Кондратьев остановился на системе наблюдателей, реализованной на текущих выборах. Всего на избирательных участках в первый день работали почти 13 тыс. наблюдателей.

«На избирательных участках республики в первый день выборов присутствовали почти 13 тыс. наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов одномандатников и политических партий, а также около 3 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Татарстана», - уточнил спикер.

В республику прибыла миссия наблюдателей из других стран, которые также поучаствовали в процессе Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По его словам, в республику прибыла миссия наблюдателей из других стран, которые также поучаствовали в процессе.

При этом он подчеркнул, что в Татарстане созданы все необходимые условия для работы наблюдателей и пригласил жителей республики присоединиться к системе наблюдения.

Кухни народов мира и подарки при наличии браслета

На сегодня в Казани также запланирован ряд мероприятий, которые казанцы и гости столицы РТ могут посетить и получить бонусы при наличии браслета «Я проголосовал/ Мин тавыш бирдем!». В частности, начнется гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», где можно будет попробовать около 50 кухонь разных народов мира, а также получить подарки при наличии браслета.

Запланирован ряд мероприятий, которые можно посетить и получить бонусы при наличии браслета «Я проголосовал/ Мин тавыш бирдем!» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Также там можно будет поучаствовать в мастер-классах от ведущих шеф-поваров ресторанов города, посмотреть на выступления национальных коллективов и сфотографироваться с огромным очпочмаком.

Кроме того, улица Профсоюзная станет пешеходной. Там пройдет одноимённый молодежный фестиваль. Он пройдет с 15 до 22 часов. На нем можно будет посетить лекции, мастер-классы, а также попробовать коктейли от барменов местных заведений, где при наличии браслета можно будет получить скидку.

Также на Профсоюзной организуют Swap-маркет, турнир по настольному теннису, выставку цветов, граффити-фестиваль и спектакль «Вечеринка Сережа», в котором сыграет заслуженный артист Татарстана Павел Густов.

Начнется день с Кросса Нации в 9 утра на набережной Казанки Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Начнется день с Кросса Нации в 9 утра на набережной Казанки. Предусмотрены забеги на 1, 2 и 3 километра. Ожидается, что самую длинную дистанцию пробегут около 10 тыс. человек. Жители смогут на площадке сдать и нормы ГТО.