Кондратьев: В ЕДГ 2025 важно обеспечить для избирателей безопасное и удобное голосование

В ЦИК РТ обсудили взаимодействие избирательных комиссий Татарстана, правоохранительных органов и органов пожарного надзора республики в период организации и проведения Единого дня голосования в сентябре 2025 года. Среди участников встречи – ответственные лица от МВД по Татарстану, республиканского Управления Федеральной службы войск национальной гвардии, Управления по противопожарному надзору, Минпромторг. Провел совещание Председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

«До выборов в Татарстане еще несколько месяцев, но подготовка к ним уже началась. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить для граждан безопасное и удобное голосование, это принципиально важно! Количество стационарных металлодетекторов, наличие первичных средств пожаротушения, резервные помещения для голосования… Всю подготовительную работу необходимо провести заранее, иметь четкий план, как реагировать в случае возникновения нештатных ситуаций», – отметил Кондратьев, чьи слова приводит пресс-служба ЦИК РТ.

По его словам, сейчас также отрабатываются вопросы организации бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования. Работа проводится совместно ЦИК Татарстана, Минпромторгом республики и Сетевой компанией.

Напомним, в Единый день голосования 14 сентября состоятся выборы Раиса Татарстана, дополнительные выборы депутата Госсовета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В организации и проведении выборов задействуют 65 территориальных и 2760 участковых избирательных комиссий. Общий численный состав избиркомов Татарстана – около 22 тыс. человек.

фото: ЦИК РТ